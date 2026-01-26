Crece recaudación de Torreón 50 por ciento por impuestos en 2025

Torreón
/ 26 enero 2026
    El Ayuntamiento de Torreón reportó un fortalecimiento en sus finanzas al cierre de 2025. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Los ingresos por impuestos locales pasaron de 190 a 286 millones de pesos, según el cierre del ejercicio fiscal

TORREÓN, COAH.- La recaudación del Municipio de Torreón por concepto de impuestos locales registró un crecimiento del 50.5 por ciento durante 2025, de acuerdo con el informe financiero aprobado este lunes por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento.

Durante la sesión, se avalaron por mayoría de votos los estados financieros correspondientes al mes de diciembre y al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, los cuales reflejan un fortalecimiento en la hacienda municipal, impulsado principalmente por el incremento en los ingresos propios.

Según los datos presentados por la Tesorería Municipal, los ingresos por impuestos pasaron de 190 millones de pesos en 2024 a 286 millones en 2025, un aumento que, de acuerdo con las autoridades, responde en gran medida a la confianza de los contribuyentes y al cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales.

En el balance general, el municipio logró captar un total de 1 mil 9 millones de pesos durante el año, cifra superior a los 961 millones registrados en el ejercicio anterior.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Luis Cuerda Serna, informó que tan solo en diciembre se registró un incremento del 23 por ciento en los ingresos propios en comparación con el mismo mes de 2024.

“El total de ingresos en este periodo refleja un crecimiento de 25 millones de pesos respecto al año anterior”, precisó el regidor.

Cuerda Serna explicó que, aunque el último trimestre del año suele presentar una disminución estacional en la recaudación y un aumento en el gasto corriente —derivado del pago de aguinaldos, primas vacacionales y el cierre de programas de servicios públicos—, las finanzas municipales se mantienen en una ruta positiva.

Una vez aprobado en comisión, el estado financiero será turnado a la próxima sesión de Cabildo para su análisis, discusión y eventual aprobación por el pleno del Ayuntamiento.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

