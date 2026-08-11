Da a luz dentro de un vehículo en el Puente Plateado de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Da a luz dentro de un vehículo en el Puente Plateado de Torreón
    Madre e hija fueron trasladadas a un hospital de Gómez Palacio después del nacimiento ocurrido cuando la familia regresaba de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Agentes de la PAR y paramédicos auxiliaron a la mujer de 31 años y a su bebé, quienes fueron trasladadas a un hospital de Gómez Palacio tras el parto ocurrido en el camino

Torreón, Coahuila.— Un nacimiento fortuito movilizó a corporaciones de seguridad y rescate la mañana del domingo 9 de agosto, luego de que una mujer diera a luz a bordo de un automóvil a la altura del Puente Plateado, en Torreón.

El acontecimiento se registró minutos antes de las 7:00 horas, cuando el vehículo en el que viajaba la pareja arribó de urgencia al punto de revisión operado por la Policía de Acción y Reacción (PAR), en los límites territoriales del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-dictan-prision-preventiva-a-ernesto-n-tras-operativo-EC22756424

La madre, identificada como Alondra, de 31 años, contaba con 32 semanas de gestación y comenzó a presentar contracciones durante la madrugada. La pareja regresaba hacia Gómez Palacio procedente de una reunión social en Torreón cuando el proceso de parto se aceleró súbitamente en el camino.

Ante la situación, los agentes solicitaron la presencia inmediata de los servicios de emergencia. Al momento de la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja, la bebé ya había nacido en el interior del vehículo, por lo que el personal procedió con los protocolos correspondientes para la atención de la recién nacida y el pinzamiento del cordón umbilical.

Luego de la valoración en el sitio, se reportó que tanto la madre como la niña mantenían signos vitales estables. Ambas fueron trasladadas al Hospital General de Zona Número 46 del IMSS, en Gómez Palacio, para valoración y vigilancia médica especializada debido a que el nacimiento ocurrió a las 32 semanas de gestación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Embarazo
Maternidad
Seguridad

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Don Daniel ‘El Pitoco’, el titiritero de Saltillo que mantiene viva la magia de Cri Cri y Topo Gigio en el Centro Histórico

Don Daniel ‘El Pitoco’, el titiritero de Saltillo que mantiene viva la magia de Cri Cri y Topo Gigio en el Centro Histórico
Fiscalía de reacción inmediata

Fiscalía de reacción inmediata
true

Saltillo: Devoción al Santo Cristo de la Capilla a través de los siglos
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?
Ya concluyó la colocación de las estructuras principales de los dos puentes vehiculares contemplados en el proyecto.

Concluirán carretera Saltillo-Derramadero a finales de octubre; entregan obra este año
Algunas huellas mantienen visibles las marcas de los dedos y las trayectorias de los animales.

Las Águilas: el rincón de Coahuila donde los dinosaurios dejaron sus huellas
Algodoneros y Acereros representan a Coahuila en una jornada de playoffs en la que ambos buscarán ponerse arriba 2-1.

Playoffs LMB: Algodoneros y Acereros regresan a casa con series 1-1
El terremoto de 7.4 en Colombia dejó 169 muertos, 668 heridos y 292 personas atrapadas, según un balance preliminar de Asocapitales.

Aumenta a 169 la cifra de muertos y a 292 los atrapados tras sismo de 7.4 en Colombia