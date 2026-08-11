Da a luz dentro de un vehículo en el Puente Plateado de Torreón

El acontecimiento se registró minutos antes de las 7:00 horas, cuando el vehículo en el que viajaba la pareja arribó de urgencia al punto de revisión operado por la Policía de Acción y Reacción (PAR), en los límites territoriales del municipio.

Torreón, Coahuila.— Un nacimiento fortuito movilizó a corporaciones de seguridad y rescate la mañana del domingo 9 de agosto, luego de que una mujer diera a luz a bordo de un automóvil a la altura del Puente Plateado, en Torreón .

La madre, identificada como Alondra, de 31 años, contaba con 32 semanas de gestación y comenzó a presentar contracciones durante la madrugada. La pareja regresaba hacia Gómez Palacio procedente de una reunión social en Torreón cuando el proceso de parto se aceleró súbitamente en el camino.

Ante la situación, los agentes solicitaron la presencia inmediata de los servicios de emergencia. Al momento de la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja, la bebé ya había nacido en el interior del vehículo, por lo que el personal procedió con los protocolos correspondientes para la atención de la recién nacida y el pinzamiento del cordón umbilical.

Luego de la valoración en el sitio, se reportó que tanto la madre como la niña mantenían signos vitales estables. Ambas fueron trasladadas al Hospital General de Zona Número 46 del IMSS, en Gómez Palacio, para valoración y vigilancia médica especializada debido a que el nacimiento ocurrió a las 32 semanas de gestación.