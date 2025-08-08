Dan banderazo y arrancan motores en Torreón para la Coahuila 1000 edición 2025

TORREÓN, COAH.- Desde la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda González dieron este viernes por la mañana el banderazo de salida del Rally Coahuila 1000, con la participación de pilotos locales, de otros estados de México y de países extranjeros. El banderazo se realizó a las 06:20 horas para despedir a un contingente de 85 vehículos en la modalidad Rally, que recorrerán Torreón, Parras y Monclova. Más tarde, partieron más de 300 pilotos en la modalidad turística. TE PUEDE INTERESAR: Disfruten la belleza de Coahuila y diviértanse, dice Manolo Jiménez a participantes de la carrera Coahuila 1000

En su mensaje, Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, indicó que esta es la 15ª edición recreativa del Coahuila 1000, y agradeció al equipo de Canaco por hacer posible nuevamente este evento. Asimismo, reconoció la colaboración de los alcaldes de los municipios involucrados en la carrera. “A nuestro anfitrión Román Alberto, gracias. Desde aquí en Torreón estamos a punto de arrancar una de las mejores carreras de todo México, que para nosotros es uno de los eventos emblemáticos en materia turística de Coahuila”. Destacó que la carrera Coahuila 1000 fortalece la economía estatal y abre la puerta para que visitantes de otros estados y países conozcan y disfruten de Coahuila, un estado seguro. “Que disfruten y se sorprendan porque van a pasar por hermosos paisajes, algunos pueblos mágicos y, lo mejor de todo, lo harán con seguridad y tranquilidad. Hoy, en conjunto con los alcaldes y alcaldesas, tenemos un gran dispositivo de seguridad en todo Coahuila, para que esta carrera, además de extrema y divertida, sea la más segura de México”, resaltó.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda dio nuevamente la bienvenida a los competidores y les deseó éxito en el recorrido que realizarán por diversos municipios de Coahuila. “Llegó el gran día, hoy inicia la competencia y esperamos vernos el próximo año, primero Dios, para continuar esta gran tradición del Coahuila 1000. Les deseo la mejor de las suertes”, dijo. Cepeda señaló que este viernes inicia el recorrido de los participantes que compiten en el rally, evento posible gracias a la iniciativa de Canaco y a las condiciones de seguridad que favorecen al turismo, generadas por el Gobierno del Estado.