Dan banderazo y arrancan motores en Torreón para la Coahuila 1000 edición 2025

    La competencia deportiva y recreativa recorrerá ocho municipios de Coahuila, generando una derrama económica estimada en 50 millones de pesos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El Rally Coahuila 1000 recorrerá ocho municipios del 7 al 10 de agosto, generando una derrama económica estimada en 50 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Desde la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda González dieron este viernes por la mañana el banderazo de salida del Rally Coahuila 1000, con la participación de pilotos locales, de otros estados de México y de países extranjeros.

El banderazo se realizó a las 06:20 horas para despedir a un contingente de 85 vehículos en la modalidad Rally, que recorrerán Torreón, Parras y Monclova. Más tarde, partieron más de 300 pilotos en la modalidad turística.

$!El gobernador Manolo Jiménez Salinas da el banderazo de salida del Rally Coahuila 1000 desde la Plaza Mayor de Torreón.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas da el banderazo de salida del Rally Coahuila 1000 desde la Plaza Mayor de Torreón.

En su mensaje, Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, indicó que esta es la 15ª edición recreativa del Coahuila 1000, y agradeció al equipo de Canaco por hacer posible nuevamente este evento.

Asimismo, reconoció la colaboración de los alcaldes de los municipios involucrados en la carrera. “A nuestro anfitrión Román Alberto, gracias. Desde aquí en Torreón estamos a punto de arrancar una de las mejores carreras de todo México, que para nosotros es uno de los eventos emblemáticos en materia turística de Coahuila”.

Destacó que la carrera Coahuila 1000 fortalece la economía estatal y abre la puerta para que visitantes de otros estados y países conozcan y disfruten de Coahuila, un estado seguro.

“Que disfruten y se sorprendan porque van a pasar por hermosos paisajes, algunos pueblos mágicos y, lo mejor de todo, lo harán con seguridad y tranquilidad. Hoy, en conjunto con los alcaldes y alcaldesas, tenemos un gran dispositivo de seguridad en todo Coahuila, para que esta carrera, además de extrema y divertida, sea la más segura de México”, resaltó.

$!Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, da la bienvenida y deseos de éxito a los competidores.
Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, da la bienvenida y deseos de éxito a los competidores. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda dio nuevamente la bienvenida a los competidores y les deseó éxito en el recorrido que realizarán por diversos municipios de Coahuila.

“Llegó el gran día, hoy inicia la competencia y esperamos vernos el próximo año, primero Dios, para continuar esta gran tradición del Coahuila 1000. Les deseo la mejor de las suertes”, dijo.

Cepeda señaló que este viernes inicia el recorrido de los participantes que compiten en el rally, evento posible gracias a la iniciativa de Canaco y a las condiciones de seguridad que favorecen al turismo, generadas por el Gobierno del Estado.

$!Pilotos locales, nacionales y extranjeros listos para recorrer la ruta Torreón-Parras-Monclova.
Pilotos locales, nacionales y extranjeros listos para recorrer la ruta Torreón-Parras-Monclova. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

En ese sentido, destacó la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de Canaco Servytur para la realización del Rally Coahuila 1000.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de Canaco Torreón y director general del Rally Coahuila, invitó a los participantes a disfrutar de esta gran fiesta y les deseó mucho éxito.

A lo largo de 11 años del Rally de competencia han participado pilotos de México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil, Colombia, entre otros países.

Como parte de la tradición del Coahuila 1000, previo al arranque se llevó a cabo la bendición por parte del padre Víctor Manuel Gómez Hernández, párroco de la Catedral del Carmen.

El Rally y la ruta turística Torreón-Parras-Monclova se realizarán del 7 al 10 de agosto y recorrerán un total de ocho municipios. Se espera una derrama económica de 50 millones de pesos gracias a esta competencia deportiva y recreativa.

También estuvieron presentes: Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; Fernando Orozco Lara, alcalde de Parras; Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; y Brenda Cecilia Guereca Hernández, alcaldesa de San Pedro.

