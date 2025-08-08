Disfruten la belleza de Coahuila y diviértanse, dice Manolo Jiménez a participantes de la carrera Coahuila 1000

TORREÓN, COAH.– En la explanada de la Plaza Mayor, el gobernador Manolo Jiménez dio la bienvenida a los participantes de la Carrera Coahuila 1000, a quienes deseó una excelente aventura en este rally que recorrerá gran parte del estado. “Siéntanse en su casa, están llegando a un estado seguro. Aquí, gracias a un gran trabajo en equipo, las familias pueden transitar con paz y tranquilidad. Este es su estado: disfruten la belleza de Coahuila y diviértanse”, expresó a los competidores nacionales y extranjeros. TE PUEDE INTERESAR: ‘Revivir’ al gas shale será una oportunidad para Coahuila: expertos

A nombre de los coahuilenses, agradeció a los visitantes de otras entidades y del extranjero por darse tiempo para acudir a Torreón, confiar y dedicar su atención a esta carrera. “Aquí trabajamos en equipo: sociedad civil organizada, ciudadanos, iniciativa privada y gobierno, para llevar a cabo los mejores eventos, como lo es la carrera Coahuila 1000. Esto es gracias a la voluntad y esfuerzo de mucha gente, pero principalmente de los integrantes de la Cámara de Comercio de Torreón, que desde hace 15 años tuvieron esta gran idea y cada año la han potencializado. ¨También hay un gran apoyo de los alcaldes, que nos permiten fortalecer este proyecto e inyectan recursos para hacer el recorrido más placentero”, señaló el mandatario.