Disfruten la belleza de Coahuila y diviértanse, dice Manolo Jiménez a participantes de la carrera Coahuila 1000
TORREÓN, COAH.– En la explanada de la Plaza Mayor, el gobernador Manolo Jiménez dio la bienvenida a los participantes de la Carrera Coahuila 1000, a quienes deseó una excelente aventura en este rally que recorrerá gran parte del estado.
“Siéntanse en su casa, están llegando a un estado seguro. Aquí, gracias a un gran trabajo en equipo, las familias pueden transitar con paz y tranquilidad. Este es su estado: disfruten la belleza de Coahuila y diviértanse”, expresó a los competidores nacionales y extranjeros.
A nombre de los coahuilenses, agradeció a los visitantes de otras entidades y del extranjero por darse tiempo para acudir a Torreón, confiar y dedicar su atención a esta carrera.
“Aquí trabajamos en equipo: sociedad civil organizada, ciudadanos, iniciativa privada y gobierno, para llevar a cabo los mejores eventos, como lo es la carrera Coahuila 1000. Esto es gracias a la voluntad y esfuerzo de mucha gente, pero principalmente de los integrantes de la Cámara de Comercio de Torreón, que desde hace 15 años tuvieron esta gran idea y cada año la han potencializado.
¨También hay un gran apoyo de los alcaldes, que nos permiten fortalecer este proyecto e inyectan recursos para hacer el recorrido más placentero”, señaló el mandatario.
En su mensaje, el alcalde Román Alberto Cepeda reconoció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, a los participantes y a los organizadores por hacer posible esta gran carrera. Destacó que Coahuila tiene las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo, pues es un estado seguro en el que se puede transitar en sus 38 municipios.
“Todo esto no sería posible si no tuviéramos las condiciones para transitar como lo hemos hecho durante todos estos años y particularmente en este 2025. Mi reconocimiento a todo el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez, y a cada uno de los que hoy participan. Es una gran fiesta: divirtámonos, hagamos una sana competencia y les deseo el mayor de los éxitos”, afirmó.
Al acto de bienvenida de los pilotos en la Plaza Mayor también asistieron los alcaldes de Parras, Fernando Orozco; de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez; de Monclova, Carlos Villarreal, así como la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, entre otros.