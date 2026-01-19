Dan segunda vida a pinos navideños en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 enero 2026
    Dan segunda vida a pinos navideños en Torreón
    El Municipio reutiliza árboles naturales para conservar la humedad del suelo y fortalecer el arbolado urbano. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

A través del programa Recoverde, árboles naturales son reciclados y convertidos en acolchado vegetal para áreas verdes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dar un manejo responsable a los árboles de Navidad naturales y reforzar las acciones de cuidado ambiental, la Administración Municipal de Torreón puso en marcha el programa Recoverde, mediante el cual los pinos navideños son reciclados y convertidos en acolchado vegetal.

La iniciativa es coordinada por la Dirección General de Servicios Públicos y se lleva a cabo en el Centro Municipal de Composta y Triturado Vegetal, donde los árboles recolectados son triturados para su posterior uso en camellones, plazas y áreas verdes de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán programas sociales en Coahuila; canalizarán a trabajadores de GM a bolsa de trabajo

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, explicó que esta estrategia se activa una vez que concluyen las festividades decembrinas, periodo en el que los ciudadanos comienzan a desechar sus árboles naturales.

Detalló que, a través del programa de acopio, los pinos son recibidos y procesados de manera adecuada para su reaprovechamiento como acolchado vegetal, el cual ayuda a conservar la humedad del suelo hasta en un 50 por ciento y contribuye a enriquecer los nutrientes del arbolado urbano.

“Este es el primer año en que el Centro Municipal de Composta recibe los pinos navideños de los torreonenses para transformarlos de manera responsable, devolviendo la materia orgánica a la tierra y beneficiando parques y áreas verdes de la ciudad”, subrayó el funcionario.

Las personas interesadas en participar pueden llevar sus árboles naturales al Centro Recoverde, ubicado en la parte posterior del Bosque Urbano Torreón, sobre la calzada Juan Pablo II, en la colonia Residencial Las Etnias.

El centro opera de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas y los sábados de 07:00 a 14:00 horas.

$!El acolchado vegetal obtenido de los pinos ayuda a mejorar parques y camellones de la ciudad.
El acolchado vegetal obtenido de los pinos ayuda a mejorar parques y camellones de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Más de 3 mil personas fueron atacadas por perros en Coahuila, en 2025; afectados pueden acudir al MP

Villarreal Cuéllar destacó que estas acciones forman parte de la política ambiental impulsada por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocada en mantener una ciudad limpia y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la ciudadanía.

Temas


Árboles
Ecología
Reciclaje

Localizaciones


Torreón

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa