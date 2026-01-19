Dan segunda vida a pinos navideños en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dar un manejo responsable a los árboles de Navidad naturales y reforzar las acciones de cuidado ambiental, la Administración Municipal de Torreón puso en marcha el programa Recoverde, mediante el cual los pinos navideños son reciclados y convertidos en acolchado vegetal.

La iniciativa es coordinada por la Dirección General de Servicios Públicos y se lleva a cabo en el Centro Municipal de Composta y Triturado Vegetal, donde los árboles recolectados son triturados para su posterior uso en camellones, plazas y áreas verdes de la ciudad.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, explicó que esta estrategia se activa una vez que concluyen las festividades decembrinas, periodo en el que los ciudadanos comienzan a desechar sus árboles naturales.

Detalló que, a través del programa de acopio, los pinos son recibidos y procesados de manera adecuada para su reaprovechamiento como acolchado vegetal, el cual ayuda a conservar la humedad del suelo hasta en un 50 por ciento y contribuye a enriquecer los nutrientes del arbolado urbano.

“Este es el primer año en que el Centro Municipal de Composta recibe los pinos navideños de los torreonenses para transformarlos de manera responsable, devolviendo la materia orgánica a la tierra y beneficiando parques y áreas verdes de la ciudad”, subrayó el funcionario.

Las personas interesadas en participar pueden llevar sus árboles naturales al Centro Recoverde, ubicado en la parte posterior del Bosque Urbano Torreón, sobre la calzada Juan Pablo II, en la colonia Residencial Las Etnias.

El centro opera de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas y los sábados de 07:00 a 14:00 horas.