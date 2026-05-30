“Defendamos el rumbo de Coahuila”: Felipe González cierra campaña en el Distrito 10

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Torreón
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    “Defendamos el rumbo de Coahuila”: Felipe González cierra campaña en el Distrito 10
    Felipe González reunió a simpatizantes en la Línea Verde durante el acto con el que concluyó su campaña por el Distrito 10. SANDRA GÓMEZ

El candidato del PRI por el Distrito 10 pidió respaldar su proyecto en las urnas y aseguró que mantendrá una agenda cercana a la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- Felipe González Miranda cerró su campaña en Torreón como candidato del PRI por el Distrito 10 con un llamado a la ciudadanía para respaldar su proyecto en las elecciones del próximo 7 de junio.

Ante simpatizantes reunidos en la Línea Verde, el aspirante agradeció el apoyo recibido durante las semanas de campaña y afirmó que, de obtener el triunfo, mantendrá una forma de trabajo cercana a la población.

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“Yo me forjé en el contacto directo con la gente y es así, trabajando de cerca y cumpliendo promesas, como quiero continuar”, expresó.

Entre las propuestas que destacó se encuentran la mejora de los servicios básicos, la gestión de nuevas oportunidades de inversión y la defensa de la tranquilidad que distingue a la región.

Acompañado por su familia y su equipo de campaña, González pidió a sus simpatizantes continuar con las labores de promoción del voto durante los días previos a la jornada electoral.

Por su parte, Diego Rodríguez, representante de la dirigencia estatal del PRI, llamó a la militancia a mantenerse unida y respaldar a los candidatos del partido para “defender el rumbo de Coahuila” en la próxima elección.

El evento concluyó con mensajes de apoyo al candidato y un exhorto a participar en la jornada electoral.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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