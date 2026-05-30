“Defendamos el rumbo de Coahuila”: Felipe González cierra campaña en el Distrito 10

Ante simpatizantes reunidos en la Línea Verde, el aspirante agradeció el apoyo recibido durante las semanas de campaña y afirmó que, de obtener el triunfo, mantendrá una forma de trabajo cercana a la población.

TORREÓN, COAH.- Felipe González Miranda cerró su campaña en Torreón como candidato del PRI por el Distrito 10 con un llamado a la ciudadanía para respaldar su proyecto en las elecciones del próximo 7 de junio.

“Yo me forjé en el contacto directo con la gente y es así, trabajando de cerca y cumpliendo promesas, como quiero continuar”, expresó.

Entre las propuestas que destacó se encuentran la mejora de los servicios básicos, la gestión de nuevas oportunidades de inversión y la defensa de la tranquilidad que distingue a la región.

Acompañado por su familia y su equipo de campaña, González pidió a sus simpatizantes continuar con las labores de promoción del voto durante los días previos a la jornada electoral.

Por su parte, Diego Rodríguez, representante de la dirigencia estatal del PRI, llamó a la militancia a mantenerse unida y respaldar a los candidatos del partido para “defender el rumbo de Coahuila” en la próxima elección.

El evento concluyó con mensajes de apoyo al candidato y un exhorto a participar en la jornada electoral.