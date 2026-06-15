Definición de alcalde sustituto en Torreón será antes de terminar el mes de junio, señala Manolo Jiménez

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    Definición de alcalde sustituto en Torreón será antes de terminar el mes de junio, señala Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez pide a los aspirantes apegarse a los plazos legales establecidos.. SANDRA GÓMEZ

El elegido deberá tener una capacidad probada para gestionar los servicios públicos y garantizar la seguridad ciudadana

TORREÓN, COAH.- El proceso para nombrar al nuevo Alcalde sustituto de Torreón culminará antes de que termine junio, confirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El Ejecutivo estatal subrayó que el análisis de los aspirantes se realiza con prudencia, apegándose a los plazos legales establecidos para no comprometer la estabilidad institucional.

Durante su intervención, el Mandatario evitó nombrar candidatos y se centró en las cualidades necesarias para el cargo: un profundo conocimiento de Torreón, desde sus colonias y barrios hasta sus ejidos, además de una capacidad probada para gestionar los servicios públicos y la seguridad de la ciudadanía.

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Jiménez Salinas lanzó un llamado a la mesura dirigido a quienes han manifestado su intención de ocupar la Presidencia Municipal, solicitando que el proceso se lleve a cabo con respeto.

Mientras tanto, el Gobierno del Estado trabaja de la mano con el actual encargado de despacho para asegurar que la marcha administrativa del Municipio continúe sin interrupciones.

El Gobernador reiteró que la meta es realizar una transición impecable y ordenada, centrada en mantener la calidad de vida y el trabajo constante por el desarrollo de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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