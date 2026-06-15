Definición de alcalde sustituto en Torreón será antes de terminar el mes de junio, señala Manolo Jiménez
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El elegido deberá tener una capacidad probada para gestionar los servicios públicos y garantizar la seguridad ciudadana
TORREÓN, COAH.- El proceso para nombrar al nuevo Alcalde sustituto de Torreón culminará antes de que termine junio, confirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El Ejecutivo estatal subrayó que el análisis de los aspirantes se realiza con prudencia, apegándose a los plazos legales establecidos para no comprometer la estabilidad institucional.
Durante su intervención, el Mandatario evitó nombrar candidatos y se centró en las cualidades necesarias para el cargo: un profundo conocimiento de Torreón, desde sus colonias y barrios hasta sus ejidos, además de una capacidad probada para gestionar los servicios públicos y la seguridad de la ciudadanía.
Jiménez Salinas lanzó un llamado a la mesura dirigido a quienes han manifestado su intención de ocupar la Presidencia Municipal, solicitando que el proceso se lleve a cabo con respeto.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado trabaja de la mano con el actual encargado de despacho para asegurar que la marcha administrativa del Municipio continúe sin interrupciones.
El Gobernador reiteró que la meta es realizar una transición impecable y ordenada, centrada en mantener la calidad de vida y el trabajo constante por el desarrollo de la ciudad.