Denuncia Guillermo Anaya trabas y falta de transparencia de la Federación en el drenaje pluvial para Torreón

TORREÓN, COAH.- El legislador federal Guillermo Anaya Llamas reprochó al Gobierno Federal por paralizar la construcción del drenaje pluvial en Torreón, señalando que la obra se encuentra retenida debido a pretextos técnicos, centralización del gasto y falta de claridad en las partidas presupuestales.

El parlamentario precisó que la propuesta técnica ya fue realizada con un presupuesto considerable y que incluso figuró en los ejercicios fiscales de 2025 y 2026. No obstante, indicó que la obra permanece congelada a la espera de completar trámites como la evaluación de impacto ambiental y la asignación de la clave que autorice el flujo del capital.

Anaya Llamas puntualizó que dichos faltantes son de poca relevancia si se comparan con la envergadura de una infraestructura calculada en 2 mil 500 millones de pesos, estructurada para desarrollarse en tres fases y con una partida inicial cercana a los 500 millones.

Puntualizó que aún hay margen para incluir la obra en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027; sin embargo, exhortó a los gobiernos local y estatal a subsanar los trámites pendientes a la brevedad, impidiendo que la Federación recurra a estas faltas administrativas para justificar la omisión de fondos.

El representante advirtió que la mayor amenaza estriba en que la obra vuelva a figurar en el paquete económico de forma meramente nominal. Mencionó que, al carecer de un registro presupuestal formal, el dinero suele integrarse a fondos generales de la Federación para reorientarse hacia proyectos ajenos a la región.

“El sello del gobierno actual es la ambigüedad y la falta de claridad. La obra puede ser mencionada, pero sin una clave asignada, el capital se esfuma y se canaliza según la prioridad del Ejecutivo”, aseveró.

El legislador censuró el acaparamiento federal de los rubros para obras públicas, caminos y sector energético, acusando que el dinero se distribuye de manera escasa y discrecional hacia las entidades y municipios. Argumentó que esta dinámica genera indefensión en las comunidades y encarece las obras sin asegurar su correcta ejecución.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a las autoridades de Coahuila, al Municipio de Torreón y a la bancada federal a conformar un frente único que presione por la incorporación del sistema pluvial en el presupuesto 2027, exigiendo fondos asignados de forma directa para arrancar la fase inicial.

Subrayó que este proyecto, de la mano con las obras de agua potable, alcantarillado y red eléctrica, representa un requerimiento de primer orden para la región que va más allá de intereses partidistas o particulares.