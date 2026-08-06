Denuncia Guillermo Anaya trabas y falta de transparencia de la Federación en el drenaje pluvial para Torreón

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    Denuncia Guillermo Anaya trabas y falta de transparencia de la Federación en el drenaje pluvial para Torreón
    El diputado federal Guillermo Anaya Llamas señaló que el drenaje pluvial de Torreón requiere recursos etiquetados para iniciar su construcción y evitar que el proyecto quede detenido. SANDRA GÓMEZ

El sistema pluvial contempla una inversión estimada de 2 mil 500 millones de pesos y sería desarrollado en tres etapas, según informó el legislador

TORREÓN, COAH.- El legislador federal Guillermo Anaya Llamas reprochó al Gobierno Federal por paralizar la construcción del drenaje pluvial en Torreón, señalando que la obra se encuentra retenida debido a pretextos técnicos, centralización del gasto y falta de claridad en las partidas presupuestales.

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El parlamentario precisó que la propuesta técnica ya fue realizada con un presupuesto considerable y que incluso figuró en los ejercicios fiscales de 2025 y 2026. No obstante, indicó que la obra permanece congelada a la espera de completar trámites como la evaluación de impacto ambiental y la asignación de la clave que autorice el flujo del capital.

Anaya Llamas puntualizó que dichos faltantes son de poca relevancia si se comparan con la envergadura de una infraestructura calculada en 2 mil 500 millones de pesos, estructurada para desarrollarse en tres fases y con una partida inicial cercana a los 500 millones.

Puntualizó que aún hay margen para incluir la obra en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027; sin embargo, exhortó a los gobiernos local y estatal a subsanar los trámites pendientes a la brevedad, impidiendo que la Federación recurra a estas faltas administrativas para justificar la omisión de fondos.

El representante advirtió que la mayor amenaza estriba en que la obra vuelva a figurar en el paquete económico de forma meramente nominal. Mencionó que, al carecer de un registro presupuestal formal, el dinero suele integrarse a fondos generales de la Federación para reorientarse hacia proyectos ajenos a la región.

“El sello del gobierno actual es la ambigüedad y la falta de claridad. La obra puede ser mencionada, pero sin una clave asignada, el capital se esfuma y se canaliza según la prioridad del Ejecutivo”, aseveró.

El legislador censuró el acaparamiento federal de los rubros para obras públicas, caminos y sector energético, acusando que el dinero se distribuye de manera escasa y discrecional hacia las entidades y municipios. Argumentó que esta dinámica genera indefensión en las comunidades y encarece las obras sin asegurar su correcta ejecución.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a las autoridades de Coahuila, al Municipio de Torreón y a la bancada federal a conformar un frente único que presione por la incorporación del sistema pluvial en el presupuesto 2027, exigiendo fondos asignados de forma directa para arrancar la fase inicial.

Subrayó que este proyecto, de la mano con las obras de agua potable, alcantarillado y red eléctrica, representa un requerimiento de primer orden para la región que va más allá de intereses partidistas o particulares.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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