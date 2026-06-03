Denuncian a policías por presunta violación a joven tras detención en Torreón

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    Denuncian a policías por presunta violación a joven tras detención en Torreón
    La afectada fue sometida a diversas valoraciones médicas y periciales luego de denunciar presuntas agresiones ocurridas durante su traslado a las instalaciones de la corporación policiaca. REDES SOCIALES

La joven fue sometida a exámenes médicos y periciales, mientras su familia denunció amenazas y pidió que las investigaciones se desarrollen sin represalias

TORREÓN, COAH.- Una denuncia por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación sexual, tortura, amenazas, incomunicación y robo fue presentada ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) en contra de varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.

La denuncia fue interpuesta por la madre de una joven de 24 años identificada como Alín, quien señaló que los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo luego de una detención realizada en las inmediaciones de un bar ubicado sobre la avenida Morelos, en el sector Centro de la ciudad.

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De acuerdo con el relato presentado por la familia, la joven había salido del establecimiento y esperaba un servicio de transporte por aplicación cuando se registró una riña entre varias personas en el exterior del lugar. Según la denuncia, aunque no participó en el altercado, fue detenida por elementos policiacos.

La madre de la afectada aseguró que las agresiones ocurrieron durante el traslado hacia las instalaciones de Seguridad Pública ubicadas en la colonia La Amistad. En la querella se señala la presunta participación de varios agentes municipales.

Tras los hechos denunciados, la joven fue sometida a valoraciones médicas por parte de especialistas y personal de la Fiscalía General del Estado. Además, recibió atención en el Hospital General de Torreón bajo los protocolos establecidos para víctimas de violencia sexual.

La familia también denunció presuntas amenazas y el robo de pertenencias personales de la afectada. Según el testimonio presentado, la joven enfrenta afectaciones emocionales derivadas de lo ocurrido y actualmente permanece bajo atención médica.

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Los familiares solicitaron que el caso sea investigado de manera exhaustiva para esclarecer los señalamientos y determinar posibles responsabilidades. Asimismo, expresaron preocupación por la posibilidad de represalias y pidieron la intervención de organismos defensores de derechos humanos.

Hasta el momento de la denuncia pública, las autoridades señaladas no habían emitido una postura oficial respecto a las acusaciones. El caso permanece bajo investigación por parte de las instancias correspondientes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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