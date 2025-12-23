Desaparece el ‘chaparro’ en Torreón; lo buscan desde hace dos semanas

Torreón
/ 23 diciembre 2025
    Desaparece el ‘chaparro’ en Torreón; lo buscan desde hace dos semanas
    La ficha destaca como seña particular un tatuaje de labios en el cuello. FOTO: REDES SOCIALES

De acuerdo con el reporte, Víctor Pérez Saavedra no contaba con teléfono celular ni aparatos electrónicos al momento de su desaparición

La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila emitió un reporte de no localización y solicitó el respaldo de la ciudadanía para dar con el paradero de Víctor Pérez Saavedra, de 31 años de edad, quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Veredas La Paz, en Torreón.

De acuerdo con la información asentada en el reporte oficial, fue la madre del hombre quien acudió ante la autoridad para notificar que desde hace aproximadamente dos semanas se desconoce su paradero. Según lo señalado, existen versiones de terceros que indican que Víctor Pérez Saavedra habría sido retirado de su domicilio, y desde ese momento no se volvió a tener información sobre su ubicación o estado.



El caso fue registrado como persona no localizada y quedó bajo seguimiento de la Fiscalía especializada, que mantiene abiertas las líneas de investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y dar con su localización.

Víctor mide aproximadamente 1.62 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene un peso aproximado de 65 kilogramos. Su tez es morena, cuenta con cabello chino, corto y de color oscuro, así como ojos color café oscuro. Como rasgos faciales se describen una boca mediana con labios gruesos y nariz ancha.

Como seña particular, presenta un tatuaje con la figura de unos labios, tipo beso, ubicado en el cuello, característica que podría facilitar su identificación. De manera adicional, se indicó que es conocido con el apodo de “Chaparro”.

Dentro de los datos relevantes para la búsqueda, la autoridad informó que al momento de su desaparición no contaba con teléfono celular ni con otros aparatos electrónicos, lo que ha dificultado el contacto y la posibilidad de rastreo por medios digitales. Tampoco se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba puesta el día de los hechos.

La fecha estimada de la no localización se ubica alrededor del 10 de diciembre de 2025, mientras que el reporte formal ante la Fiscalía fue presentado el 23 de diciembre del mismo año.



La Fiscalía de Personas Desaparecidas reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para la localización de Víctor Pérez Saavedra. Los datos pueden ser reportados de manera inmediata a través del número de emergencias 911 o directamente al teléfono (844) 438 0700, correspondiente a la Fiscalía especializada.

La información difundida forma parte de las acciones de búsqueda activa y se exhorta a compartirla para ampliar el alcance y apoyar en la pronta localización del hombre no localizado.

Temas


Desaparecidos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Torreón

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

