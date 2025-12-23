Hospital del IMSS en Torreón se posiciona entre los cinco más productivos del país en hemodinamia

TORREÓN, COAH.- La Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades (UMAE HE) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila registró un crecimiento del 300% en los tratamientos realizados en su servicio de hemodinamia durante los últimos diez años, como respuesta al incremento en la demanda de atención especializada por parte de la derechohabiencia. El jefe del servicio, el doctor Alberto Bazzoni Ruiz, informó que esta unidad hospitalaria se ha consolidado como una de las cinco con mayor productividad a nivel nacional en procedimientos intervencionistas cardiovasculares y cerebrales, los cuales se llevan a cabo en tres salas especializadas, con una tendencia de crecimiento anual que oscila entre el 10 y el 30 por ciento. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

La UMAE No. 71 brinda atención a derechohabientes de Coahuila, Durango, Zacatecas y, en algunos casos, Chihuahua, posicionándose a la vanguardia de la medicina intervencionista en el norte del país. Actualmente, el área de hemodinamia se encuentra en proceso de remodelación para mejorar las instalaciones y mantener la atención oportuna y de alta calidad.

De acuerdo con los registros, en el año 2000 se realizaban alrededor de 2 mil 700 procedimientos; para 2022 la cifra alcanzó los 3 mil, en 2023 se contabilizaron 3 mil 150, y la proyección para el cierre de 2025 es llegar a los 3 mil 800 servicios, lo que refleja el fortalecimiento de la infraestructura médica y del personal especializado del IMSS en Coahuila. El servicio de hemodinamia permite la atención de padecimientos cardiovasculares y neurovasculares mediante técnicas de mínima invasión, como cateterismos cardíacos, angioplastias, colocación de stents y marcapasos, lo que favorece una recuperación más rápida y con menor dolor en comparación con la cirugía convencional. Dentro de las estrategias de atención inmediata destaca el programa Código Cerebro, mediante el cual pacientes con infarto cerebral reciben valoración y tratamiento oportuno en las primeras horas, incluyendo resonancia magnética y, de cumplir con los criterios, rescate neuro endovascular para la extracción del trombo, reduciendo secuelas y mortalidad. Además, en la UMAE 71 se realizan procedimientos de alta complejidad como embolizaciones selectivas tumorales, quimioembolizaciones, tratamiento de aneurismas, colocación de diversores de flujo y atención de malformaciones arteriovenosas, así como técnicas innovadoras en electrofisiología, entre ellas la neurocardioablación, aplicada en pacientes jóvenes para evitar procedimientos invasivos como la colocación de marcapasos.