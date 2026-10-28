Desborda devoción por San Judas Tadeo; llenan fieles parroquia en Torreón

TORREÓN, COAH.- Para agradecer un favor, cumplir una manda o pedir ayuda en un momento difícil, miles de laguneros se suman este miércoles 28 de octubre a los festejos de San Judas Tadeo, cuya parroquia, en la colonia Residencial Las Torres, comenzó a recibir devotos desde las primeras horas del día. Familias con imágenes del santo, flores y veladoras acudieron al templo en una jornada que reúne las plegarias de los creyentes con el sonido de los tambores, las danzas de matlachines y una de las costumbres más arraigadas de la región: compartir la reliquia.

La afluencia comenzó desde las seis de la mañana, con las Mañanitas y la primera celebración eucarística. Para entonces, la fiesta patronal ya había tenido su primer encuentro con los fieles durante la tradicional Misa de Gallo, oficiada a las 22:00 horas del martes 27. Durante este miércoles, habitantes de distintas colonias de Torreón y de municipios vecinos llegan a la parroquia para participar en las celebraciones dedicadas al santo de las causas difíciles y desesperadas, uno de los más venerados por la comunidad católica lagunera. Algunos llevan una petición; otros regresan para dar gracias por los favores que atribuyen a su intercesión. Las mandas y las oraciones forman parte de una devoción que las familias han transmitido de una generación a otra y que cada octubre vuelve a congregarlas. Fuera del templo, los matlachines también expresan su agradecimiento. Sus atuendos de colores y el golpe de los tambores acompañan una festividad que rebasa la actividad religiosa y ocupa un lugar importante en la vida de los barrios.

La celebración tiene también su encuentro alrededor de la comida. En grandes cazos se prepara el asado de puerco que, acompañado de distintas sopas, se reparte gratuitamente entre vecinos, familiares y visitantes. Es la tradicional reliquia lagunera, con la que los devotos agradecen los favores recibidos y comparten parte de lo que tienen. Esta costumbre se mantiene en sectores como Villas La Merced, Monterreal y Cerro de la Cruz, donde las familias organizan sus propias celebraciones. También participan locatarios de mercados, que se suman a la preparación y distribución de alimentos en honor a San Judas Tadeo. Así, mientras la parroquia concentra a cientos de personas desde temprano, en otros puntos de Torreón las casas y las calles se convierten en lugares de reunión. La preparación de la reliquia convoca a familias enteras y mantiene una práctica que vincula la fe con la convivencia entre vecinos. Como parte de las fiestas patronales también se realiza una kermés, con venta de alimentos y actividades para las familias. Los organizadores pidieron a quienes asistan llevar platos, vasos y cubiertos reutilizables, con el propósito de disminuir la basura que se genera durante la jornada. Los festejos tendrán otro punto de reunión en el Territorio Santos Modelo. El exportero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, convocó a una misa y mega reliquia en la parroquia de Todos los Santos, ubicada dentro del complejo, a partir de las 19:00 horas de este miércoles.

Entre quienes acuden al templo y quienes preparan alimentos para compartir en sus colonias, el 28 de octubre reúne historias de gratitud, peticiones y esperanza. Para muchas familias laguneras, volver a celebrar a San Judas Tadeo es también cumplir una promesa hecha durante los momentos más difíciles.