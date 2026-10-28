Desborda devoción por San Judas Tadeo; llenan fieles parroquia en Torreón

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    Desborda devoción por San Judas Tadeo; llenan fieles parroquia en Torreón
    Las danzas de matlachines y el sonido de los tambores forman parte de las expresiones de fe que acompañan los festejos del santo de las causas difíciles. SANDRA GÓMEZ

Miles de laguneros celebran a San Judas Tadeo con misas, danzas de matlachines y la tradicional reliquia, en una jornada de fe, gratitud y convivencia familiar

TORREÓN, COAH.- Para agradecer un favor, cumplir una manda o pedir ayuda en un momento difícil, miles de laguneros se suman este miércoles 28 de octubre a los festejos de San Judas Tadeo, cuya parroquia, en la colonia Residencial Las Torres, comenzó a recibir devotos desde las primeras horas del día.

Familias con imágenes del santo, flores y veladoras acudieron al templo en una jornada que reúne las plegarias de los creyentes con el sonido de los tambores, las danzas de matlachines y una de las costumbres más arraigadas de la región: compartir la reliquia.

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$!Colonias como Villas La Merced, Monterreal y Cerro de la Cruz mantienen viva la tradición de preparar alimentos para compartir en honor a San Judas Tadeo.
Colonias como Villas La Merced, Monterreal y Cerro de la Cruz mantienen viva la tradición de preparar alimentos para compartir en honor a San Judas Tadeo. SANDRA GÓMEZ

La afluencia comenzó desde las seis de la mañana, con las Mañanitas y la primera celebración eucarística. Para entonces, la fiesta patronal ya había tenido su primer encuentro con los fieles durante la tradicional Misa de Gallo, oficiada a las 22:00 horas del martes 27.

Durante este miércoles, habitantes de distintas colonias de Torreón y de municipios vecinos llegan a la parroquia para participar en las celebraciones dedicadas al santo de las causas difíciles y desesperadas, uno de los más venerados por la comunidad católica lagunera.

Algunos llevan una petición; otros regresan para dar gracias por los favores que atribuyen a su intercesión. Las mandas y las oraciones forman parte de una devoción que las familias han transmitido de una generación a otra y que cada octubre vuelve a congregarlas.

Fuera del templo, los matlachines también expresan su agradecimiento. Sus atuendos de colores y el golpe de los tambores acompañan una festividad que rebasa la actividad religiosa y ocupa un lugar importante en la vida de los barrios.

$!Devotos acudieron desde las primeras horas del miércoles a la parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Residencial Las Torres, para agradecer favores y elevar sus peticiones.
Devotos acudieron desde las primeras horas del miércoles a la parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Residencial Las Torres, para agradecer favores y elevar sus peticiones. SANDRA GÓMEZ

La celebración tiene también su encuentro alrededor de la comida.

En grandes cazos se prepara el asado de puerco que, acompañado de distintas sopas, se reparte gratuitamente entre vecinos, familiares y visitantes. Es la tradicional reliquia lagunera, con la que los devotos agradecen los favores recibidos y comparten parte de lo que tienen.

Esta costumbre se mantiene en sectores como Villas La Merced, Monterreal y Cerro de la Cruz, donde las familias organizan sus propias celebraciones. También participan locatarios de mercados, que se suman a la preparación y distribución de alimentos en honor a San Judas Tadeo.

Así, mientras la parroquia concentra a cientos de personas desde temprano, en otros puntos de Torreón las casas y las calles se convierten en lugares de reunión. La preparación de la reliquia convoca a familias enteras y mantiene una práctica que vincula la fe con la convivencia entre vecinos.

Como parte de las fiestas patronales también se realiza una kermés, con venta de alimentos y actividades para las familias. Los organizadores pidieron a quienes asistan llevar platos, vasos y cubiertos reutilizables, con el propósito de disminuir la basura que se genera durante la jornada.

Los festejos tendrán otro punto de reunión en el Territorio Santos Modelo. El exportero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, convocó a una misa y mega reliquia en la parroquia de Todos los Santos, ubicada dentro del complejo, a partir de las 19:00 horas de este miércoles.

$!El asado de puerco y las sopas se comparten gratuitamente en la tradicional reliquia lagunera, una costumbre que reúne a familias y vecinos.
El asado de puerco y las sopas se comparten gratuitamente en la tradicional reliquia lagunera, una costumbre que reúne a familias y vecinos. SANDRA GÓMEZ

Entre quienes acuden al templo y quienes preparan alimentos para compartir en sus colonias, el 28 de octubre reúne historias de gratitud, peticiones y esperanza.

Para muchas familias laguneras, volver a celebrar a San Judas Tadeo es también cumplir una promesa hecha durante los momentos más difíciles.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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