Descartan presencia de célula delictiva en Torreón tras detención de ‘El Limones’

TORREÓN, COAH.- Tras la reciente detención de “El Limones”, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, fue cuestionado sobre si este hecho podría estar relacionado con la operación de una célula delictiva más amplia en la ciudad, un tema que incide directamente en la percepción de seguridad de la población.

Al respecto, descartó que, hasta el momento, exista información que apunte a la presencia o ampliación de una estructura criminal. “No, pero es un tema que hay que seguir trabajando, no hay que echar las campanas al vuelo”, afirmó.

En ese sentido, dijo que la estrategia de seguridad en el municipio no responde a hechos aislados, sino a un trabajo permanente que se mantiene de manera cotidiana, con acciones preventivas y operativas enfocadas en mantener a la ciudad blindada frente a la delincuencia. “Torreón está blindado, pero es un tema que lo vemos día a día”.

Sostuvo, además, que Torreón se mantiene como una de las ciudades que más recursos destina a este rubro a nivel nacional, al considerar la seguridad como una política permanente y no como una medida temporal. “Seguiremos trabajando y seguiremos invirtiendo también. Somos la ciudad que más invierte de todo el país o una de las que más le invierte a la seguridad”, dijo.

De acuerdo con el alcalde, los resultados de esta estrategia se reflejan tanto en los indicadores oficiales como en las percepciones que se tienen sobre el estado que guarda la seguridad en el municipio, los cuales, aseguró, son públicos y permiten evaluar el avance de las acciones implementadas. “Los resultados que hemos dado son públicos, son indicadores públicos”, afirmó.

No obstante, agregó que la seguridad es un proceso que se construye de forma constante. “Es un tema de día a día, construyéndolo cada semana, cada mes, cada día”, dijo, al insistir en que no se debe bajar la guardia.

Finalmente, reiteró que Torreón continuará reforzando su estrategia de seguridad mediante inversión, coordinación y aplicación de la ley, y actuar conforme a derecho frente a cualquier hecho delictivo. “Quienes hayan incurrido en un delito, la ley”, expresó.