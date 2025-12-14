Con aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, Román Cepeda confía en continuidad de Agua Saludable para La Laguna

A partir de la reciente aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, fue cuestionado sobre si este nuevo marco legal podría tener algún impacto en el desarrollo del proyecto Agua Saludable para La Laguna, enfocado en el abasto de agua potable para la región.

Al respecto, señaló no tener los alcances específicos de la reforma, aunque confió en que no frene el plan. “Lo desconozco. Yo espero que no, porque es un programa para toda La Laguna”, comentó.

En ese contexto, indicó que se trata de un proyecto federal para los municipios laguneros y mencionó que ha implicado recursos por parte de la Federación. También agregó que su expectativa es que el resultado sea favorable para la zona.

Sobre el avance de la obra, dijo que en Torreón el proyecto está prácticamente concluido, con pendientes “salvo algunos temas extraordinarios”, mientras que los trabajos continúan en otros puntos de la región. “Ahorita están metiendo la tubería a otras áreas como San Pedro y Viesca”, afirmó.

En cuanto a la cantidad de agua que recibirá el municipio, señaló que todavía no hay una definición y que dependerá de condiciones como el volumen disponible. “Depende de los volúmenes. Nosotros estamos preparados para todo”, dijo.

Tampoco precisó una fecha exacta para conocer esa distribución; sin embargo, mencionó que podría ser durante los primeros meses de 2026. “No sé si los primeros meses, tres o seis meses”.

En otro tema ligado al proyecto, rechazó que exista “acaparamiento” por parte de empresas grandes y lo atribuyó a un esquema de derechos construidos durante años. “No es acaparamiento, es un tema que tiene que ver con derechos adquiridos durante muchos años, décadas”, dijo.

Finalmente, aseguró que el proyecto mantiene comunicación entre los involucrados y que, en lo que corresponda, se espera un resultado regional. “Lo que sea en la aportación; será un buen proyecto que beneficiará a toda La Laguna”, concluyó.