Con aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, Román Cepeda confía en continuidad de Agua Saludable para La Laguna

Torreón
/ 14 diciembre 2025
    Con aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, Román Cepeda confía en continuidad de Agua Saludable para La Laguna
    La infraestructura del proyecto federal busca mejorar el abasto de agua en los municipios laguneros. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El avance de los trabajos se mantiene activo en la región, mientras que la asignación de volúmenes para el municipio se definirá en los primeros meses de 2026

A partir de la reciente aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, fue cuestionado sobre si este nuevo marco legal podría tener algún impacto en el desarrollo del proyecto Agua Saludable para La Laguna, enfocado en el abasto de agua potable para la región.

Al respecto, señaló no tener los alcances específicos de la reforma, aunque confió en que no frene el plan. “Lo desconozco. Yo espero que no, porque es un programa para toda La Laguna”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Reuniones entre CATEM y ‘El Limones’ eran conocidas en la región: Gobernador de Durango

En ese contexto, indicó que se trata de un proyecto federal para los municipios laguneros y mencionó que ha implicado recursos por parte de la Federación. También agregó que su expectativa es que el resultado sea favorable para la zona.

Sobre el avance de la obra, dijo que en Torreón el proyecto está prácticamente concluido, con pendientes “salvo algunos temas extraordinarios”, mientras que los trabajos continúan en otros puntos de la región. “Ahorita están metiendo la tubería a otras áreas como San Pedro y Viesca”, afirmó.

En cuanto a la cantidad de agua que recibirá el municipio, señaló que todavía no hay una definición y que dependerá de condiciones como el volumen disponible. “Depende de los volúmenes. Nosotros estamos preparados para todo”, dijo.

Tampoco precisó una fecha exacta para conocer esa distribución; sin embargo, mencionó que podría ser durante los primeros meses de 2026. “No sé si los primeros meses, tres o seis meses”.

TE PUEDE INTERESAR: Medio Ambiente de Torreón abre temporada libre para el mantenimiento del Arbolado

En otro tema ligado al proyecto, rechazó que exista “acaparamiento” por parte de empresas grandes y lo atribuyó a un esquema de derechos construidos durante años. “No es acaparamiento, es un tema que tiene que ver con derechos adquiridos durante muchos años, décadas”, dijo.

Finalmente, aseguró que el proyecto mantiene comunicación entre los involucrados y que, en lo que corresponda, se espera un resultado regional. “Lo que sea en la aportación; será un buen proyecto que beneficiará a toda La Laguna”, concluyó.

Temas


Agua
Leyes
Agua Saludable

Localizaciones


Torreón

Personajes


Román Cepeda

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

FOTO: ESPECIAL

Presidencialismo, poder y el certero Cuaderno 48
FOTO: JONAS BEEN HENRIKSEN/AP

Una entrevista con María Corina Machado
true

POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

Regalo navideño

Regalo navideño
Pestseller: Delirios de Grandeza

Pestseller: Delirios de Grandeza