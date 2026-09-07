Desde el Senado, Gabriel Elizondo asegura vigilará se concreten obras y proyectos para Coahuila

“Cada cosa que venga para Coahuila, como le hemos dicho, le daremos seguimiento”, aseveró el legislador, al poner de relieve el plan destinado a optimizar el traslado terrestre entre las ciudades de Saltillo y Monclova.

TORREÓN, COAH.- El senador Gabriel Elizondo Pérez reafirmó su compromiso de fiscalizar y respaldar desde la máxima tribuna del país los proyectos de infraestructura anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por Coahuila, con especial énfasis en la red carretera y la conectividad estatal.

Elizondo Pérez trajo a colación el punto de acuerdo que propuso recientemente en torno al tramo conocido como Los Chorros, subrayando la urgencia de intervenir esta vía vital para la región debido a su constante siniestralidad y relevancia logística.

Asimismo, apuntó que consolidar la red de caminos requiere consolidar diversos corredores, aplaudiendo la coordinación institucional mostrada por la mandataria federal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El parlamentario advirtió que vigilará el inicio de los trabajos y gestionará ante el Gobierno Federal la información necesaria para conocer a fondo la ejecución y metas de estas obras para la entidad.

En cuanto a los apoyos sociales referidos por la titular del Ejecutivo, Elizondo Pérez puntualizó que se trata de prerrogativas constitucionales ajenas a colores partidistas.

Por otro lado, dio a conocer que dará curso a sus 17 iniciativas legislativas y vigilará las comparecencias de funcionarios federales de Economía, Energía y Seguridad por su impacto directo en Coahuila.

Dentro de sus propuestas destaca también exigir mejor señal de telefonía en autopistas, poniendo el foco en el tramo San Pedro–Cuatro Ciénegas, donde la falta de cobertura pone en riesgo a los automovilistas ante emergencias.

Para finalizar, indicó que analizarán minuciosamente el próximo Paquete Económico, manifestándose en contra de nuevos gravámenes que afecten los bolsillos ciudadanos, priorizando optimizar el gasto público.