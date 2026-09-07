Desde el Senado, Gabriel Elizondo asegura vigilará se concreten obras y proyectos para Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Desde el Senado, Gabriel Elizondo asegura vigilará se concreten obras y proyectos para Coahuila
    Gabriel Elizondo Pérez destacó la importancia de dar seguimiento a los proyectos de infraestructura anunciados para Coahuila. SANDRA GÓMEZ

El senador Gabriel Elizondo aseguró que dará seguimiento a las obras de infraestructura anunciadas para Coahuila y vigilará su ejecución, además de impulsar mejoras en carreteras y cobertura telefónica

TORREÓN, COAH.- El senador Gabriel Elizondo Pérez reafirmó su compromiso de fiscalizar y respaldar desde la máxima tribuna del país los proyectos de infraestructura anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por Coahuila, con especial énfasis en la red carretera y la conectividad estatal.

“Cada cosa que venga para Coahuila, como le hemos dicho, le daremos seguimiento”, aseveró el legislador, al poner de relieve el plan destinado a optimizar el traslado terrestre entre las ciudades de Saltillo y Monclova.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/alcalde-se-suma-a-protesta-y-acudira-al-canal-san-ildefonso-en-zaragoza-coahuila-FB23333547

Elizondo Pérez trajo a colación el punto de acuerdo que propuso recientemente en torno al tramo conocido como Los Chorros, subrayando la urgencia de intervenir esta vía vital para la región debido a su constante siniestralidad y relevancia logística.

Asimismo, apuntó que consolidar la red de caminos requiere consolidar diversos corredores, aplaudiendo la coordinación institucional mostrada por la mandataria federal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El parlamentario advirtió que vigilará el inicio de los trabajos y gestionará ante el Gobierno Federal la información necesaria para conocer a fondo la ejecución y metas de estas obras para la entidad.

En cuanto a los apoyos sociales referidos por la titular del Ejecutivo, Elizondo Pérez puntualizó que se trata de prerrogativas constitucionales ajenas a colores partidistas.

Por otro lado, dio a conocer que dará curso a sus 17 iniciativas legislativas y vigilará las comparecencias de funcionarios federales de Economía, Energía y Seguridad por su impacto directo en Coahuila.

Dentro de sus propuestas destaca también exigir mejor señal de telefonía en autopistas, poniendo el foco en el tramo San Pedro–Cuatro Ciénegas, donde la falta de cobertura pone en riesgo a los automovilistas ante emergencias.

Para finalizar, indicó que analizarán minuciosamente el próximo Paquete Económico, manifestándose en contra de nuevos gravámenes que afecten los bolsillos ciudadanos, priorizando optimizar el gasto público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fox y Alito: Reciclar el pasado reciclado

Fox y Alito: Reciclar el pasado reciclado
Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

Juzgado Ambiental: tres años en el olvido
true

Claudia Sheinbaum: los anuncios para Coahuila
Los casos de personas que son capturadas al dar un soborno se incrementaron considerablemente durante 2025.

Coahuila: Aumentan 246% personas detenidas por sobornos en 2025
Claudia Sheinbaum encabezó en Monterrey el recorrido de Honestidad y Resultados, donde habló sobre obras, programas sociales y la relación con Estados Unidos.

Afirma Sheinbaum que tren de pasajeros NL-Coahuila-Nvo. Laredo estará listo antes de que termine su sexenio
Saltillo Soccer resolvió su visita a Real Apodaca con dos goles en la recta final y consiguió su primera victoria de la campaña.

Saltillo Soccer vence 3-2 a Real Apodaca y estrena triunfo en Liga Premier
Un avión de carga de Amazon luego de despistarse el domingo 6 de septiembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami
Lobo gris mexicano, especie protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción

Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano