Alcalde se suma a protesta y acudirá al canal San Ildefonso en Zaragoza, Coahuila

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Piedras Negras
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    Alcalde se suma a protesta y acudirá al canal San Ildefonso en Zaragoza, Coahuila
    Habitantes de Zaragoza mantienen la movilización en defensa del agua de San Ildefonso y esperan este lunes a las 17:00 horas la presencia del alcalde Evelio Vara Rivera. CORTESÍA

Evelio Vara Rivera confirmó su presencia este lunes a las 17:00 horas en el sitio de los trabajos, después de los reclamos durante la movilización del fin de semana

ZARAGOZA, COAHUILA.– La presión ciudadana por el manejo del agua en Zaragoza, Coahuila, subió de tono y ahora tendrá al alcalde Evelio Vara Rivera frente a los habitantes inconformes, luego de que se acordara su presencia este lunes a las 17:00 horas en el sitio donde se realizan los trabajos de modernización del canal San Ildefonso.

El anuncio fue difundido por Fernando Domínguez, integrante de los habitantes de Puertas Coloradas, quien explicó que después de dialogar con el Presidente Municipal, organizadores y vecinos se estableció que el Edil acudirá al punto de la obra durante la movilización convocada para este lunes.

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La protesta tomó fuerza durante el fin de semana, cuando ciudadanos, productores y ejidatarios acudieron a la Presidencia Municipal para exigir mayor claridad sobre el proyecto y una postura firme de las autoridades en torno al uso del agua de San Ildefonso.

El proyecto contempla la rehabilitación y revestimiento del canal con el objetivo de mejorar la conducción del líquido destinado a la agricultura y reducir las pérdidas por filtraciones. Forma parte de un programa estatal de tecnificación hídrica que contempla inversiones para mejorar el aprovechamiento del agua en Coahuila.

Sin embargo, el proyecto despertó inquietud entre habitantes de Zaragoza por el destino que pudiera tener el recurso.

En días recientes trascendieron versiones sobre reuniones entre representantes de Constellation Brands y autoridades para abordar asuntos relacionados con el agua de San Ildefonso, sin que hasta ahora se hayan detallado públicamente los alcances de esos encuentros, posibles volúmenes, permisos o compromisos.

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La presencia del Alcalde se da después de que los ciudadanos le reclamaran asumir una posición más clara y determinante. Vara Rivera señaló entonces que la obra no corresponde directamente al Municipio, argumento que generó molestia entre algunos participantes.

Este lunes, habitantes y productores esperan que el encuentro permita conocer de primera mano qué trabajos se realizan, quién participa en ellos y cuál será el destino del agua de San Ildefonso, mientras mantienen su exigencia de transparencia y protección del recurso.

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Antonio Santos

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