Desde Torreón, el PVEM exige mayor equidad en recursos para partidos y condiciona apoyo a reforma electoral

Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral del Partido Verde, detalló que la iniciativa se centra en dos ejes: disminuir el costo del sistema democrático en México y modificar el mecanismo de integración de la Cámara de Diputados y el Senado.

TORREÓN, COAH.- El Partido Verde Ecologista de México ratificó que no apoyará ciertos puntos de la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a menos que se modifiquen aspectos relativos al financiamiento público de los partidos y se garantice una mayor equidad en la asignación de recursos para competir.

Según Escobar y Vega, la propuesta presidencial contempla una reducción del 25 por ciento en las prerrogativas de los partidos, lo que representaría un ahorro cercano a mil 800 millones de pesos; sin embargo, el Partido Verde sugirió un modelo alternativo, en el cual todas las fuerzas políticas reciban el mismo monto de recursos, equivalente al que hoy recibe el Partido del Trabajo.

Este planteamiento, de acuerdo con el dirigente, permitiría un ahorro superior, cercano a los 3 mil millones de pesos, además de promover condiciones más justas en las contiendas electorales.

Otro de los temas tratados fue la eliminación de las listas de representación proporcional. Escobar y Vega indicó que su partido está de acuerdo con dicha medida, pues cuenta con respaldo ciudadano, aunque advirtió que solo sería viable si todos los partidos cuentan con igualdad de recursos y de tiempo en radio y televisión.

El dirigente puntualizó que esta propuesta no fue aceptada por la comisión que analiza la reforma, lo cual llevó al Partido Verde a expresar reservas sobre esos puntos del proyecto. “Si no hay equidad en el financiamiento y en el acceso a radio y televisión, sería muy complicado modificar la forma en que se integran la Cámara de Diputados y el Senado”, afirmó.

Escobar y Vega explicó que el proceso legislativo de la reforma ya arrancó y se prevé que el debate continúe en comisiones y después en el pleno del Congreso, donde el partido espera que la discusión sea seria y de altura.

Aclaró que estas diferencias no representan un rompimiento con Morena, con quien el Partido Verde mantiene una coalición nacional. “Hay diferencias como en cualquier actividad humana, pero eso no significa que estemos en desacuerdo en todo. Hemos acompañado más de 28 reformas constitucionales desde 2018”, subrayó.

PARTIDO VERDE COMPETIRÁ SOLO EN COAHUILA

José Refugio Sandoval, secretario de organización del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Coahuila, ratificó que el partido competirá en solitario en los 16 distritos electorales del estado para la renovación del Congreso local en las elecciones del próximo 7 de junio.

Destacó que el Verde en Coahuila atraviesa un momento de unidad y fortalecimiento interno, resultado de un trabajo constante en territorio, enfocado en gestión social, desarrollo sustentable y atención directa a las necesidades de la población.