Desde Torreón, el PVEM exige mayor equidad en recursos para partidos y condiciona apoyo a reforma electoral

Torreón
/ 5 marzo 2026
    Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral del Partido Verde, señaló que el partido no respaldará algunos puntos de la reforma electoral si no se garantiza mayor equidad en el financiamiento para las fuerzas políticas. SANDRA GÓMEZ

José Refugio Sandoval confirmó que el Partido Verde competirá sin alianzas en los 16 distritos de Coahuila en las próximas elecciones para renovar el Congreso local

TORREÓN, COAH.- El Partido Verde Ecologista de México ratificó que no apoyará ciertos puntos de la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a menos que se modifiquen aspectos relativos al financiamiento público de los partidos y se garantice una mayor equidad en la asignación de recursos para competir.

Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral del Partido Verde, detalló que la iniciativa se centra en dos ejes: disminuir el costo del sistema democrático en México y modificar el mecanismo de integración de la Cámara de Diputados y el Senado.

El Partido Verde propuso un modelo alternativo de financiamiento en el que todos los partidos reciban el mismo monto de recursos públicos, lo que, aseguran, permitiría un mayor ahorro y condiciones más equitativas en las elecciones. SANDRA GÓMEZ

Según Escobar y Vega, la propuesta presidencial contempla una reducción del 25 por ciento en las prerrogativas de los partidos, lo que representaría un ahorro cercano a mil 800 millones de pesos; sin embargo, el Partido Verde sugirió un modelo alternativo, en el cual todas las fuerzas políticas reciban el mismo monto de recursos, equivalente al que hoy recibe el Partido del Trabajo.

Este planteamiento, de acuerdo con el dirigente, permitiría un ahorro superior, cercano a los 3 mil millones de pesos, además de promover condiciones más justas en las contiendas electorales.

Otro de los temas tratados fue la eliminación de las listas de representación proporcional. Escobar y Vega indicó que su partido está de acuerdo con dicha medida, pues cuenta con respaldo ciudadano, aunque advirtió que solo sería viable si todos los partidos cuentan con igualdad de recursos y de tiempo en radio y televisión.

El dirigente puntualizó que esta propuesta no fue aceptada por la comisión que analiza la reforma, lo cual llevó al Partido Verde a expresar reservas sobre esos puntos del proyecto. “Si no hay equidad en el financiamiento y en el acceso a radio y televisión, sería muy complicado modificar la forma en que se integran la Cámara de Diputados y el Senado”, afirmó.

Escobar y Vega explicó que el proceso legislativo de la reforma ya arrancó y se prevé que el debate continúe en comisiones y después en el pleno del Congreso, donde el partido espera que la discusión sea seria y de altura.

Aclaró que estas diferencias no representan un rompimiento con Morena, con quien el Partido Verde mantiene una coalición nacional. “Hay diferencias como en cualquier actividad humana, pero eso no significa que estemos en desacuerdo en todo. Hemos acompañado más de 28 reformas constitucionales desde 2018”, subrayó.

PARTIDO VERDE COMPETIRÁ SOLO EN COAHUILA

José Refugio Sandoval, secretario de organización del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Coahuila, ratificó que el partido competirá en solitario en los 16 distritos electorales del estado para la renovación del Congreso local en las elecciones del próximo 7 de junio.

Destacó que el Verde en Coahuila atraviesa un momento de unidad y fortalecimiento interno, resultado de un trabajo constante en territorio, enfocado en gestión social, desarrollo sustentable y atención directa a las necesidades de la población.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

