Desde Torreón y para todo Coahuila, ratifican continuidad del programa “A Tu Colonia la Cuidamos Todas y Todos”

Durante la Mesa Estatal de Seguridad en Torreón , encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destacó la participación ciudadana como uno de los ejes de la estrategia de seguridad. Bajo esta premisa, las autoridades reiteraron su disposición de trabajar de manera coordinada con la sociedad. El propósito es preservar el orden y los niveles de seguridad en la entidad.

TORREÓN, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que el programa de proximidad social ”A Tu Colonia la Cuidamos Todas y Todos” continuará vigente en las distintas regiones de Coahuila. El objetivo es mantener una atención directa y permanente a las necesidades de la población.

Fernández Montañez informó que el programa ha fortalecido su vinculación con la ciudadanía a través de reuniones vecinales, foros y visitas a centros educativos. Señaló que estas actividades han permitido conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de distintos sectores de la población. Además, destacó la respuesta que ha tenido la estrategia en diversas regiones del estado.

Agregó que, con el propósito de ampliar el alcance de estas acciones e incluir a instituciones universitarias y otros espacios de convivencia, se mantiene disponible para la ciudadanía el número telefónico 844 806 5463. A través de esta línea se pueden canalizar solicitudes y peticiones relacionadas con el programa.

El fiscal hizo un llamado a las y los coahuilenses a mantener la confianza en las instituciones. También los invitó a continuar participando en las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad en sus comunidades. Señaló que la colaboración entre autoridades y ciudadanía es parte fundamental de esta estrategia.

Asimismo, destacó que diariamente se atienden solicitudes ciudadanas recibidas a través de redes sociales. Explicó que habitantes de distintos municipios piden la presencia del programa en sus colonias y sectores. Añadió que estas peticiones son tomadas en cuenta para acercar las acciones de proximidad social a más comunidades.