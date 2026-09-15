Desfile del 16 de septiembre en Torreón cambia de ruta; desplegarán 300 elementos

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    Desfile del 16 de septiembre en Torreón cambia de ruta; desplegarán 300 elementos
    Elementos del Ejército Mexicano participarán este miércoles en el Desfile Cívico-Militar por el 16 de septiembre, que este año tendrá una nueva ruta en Torreón. CORTESÍA

El recorrido partirá de Ramón Corona y Morelos y continuará por Allende, Valdez Carrillo y avenida Juárez; autoridades emitieron recomendaciones para quienes acudan al evento

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales afinan el operativo de seguridad en Torreón para el tradicional Desfile Cívico-Militar de este miércoles 16 de septiembre, que estrenará una ruta y contará con el despliegue de 300 elementos de Seguridad Pública desde las 05:00 horas.

El recorrido partirá de la calle Ramón Corona y avenida Morelos, avanzará por Allende hacia Valdez Carrillo, continuará por avenida Juárez y concluirá en la calle Rodríguez. Además, un tramo de la columna se integrará en Juárez y Jiménez.

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Como parte del operativo, también participarán elementos de Tránsito y Vialidad, ambulancias y personal de La Ola, este último encargado de las labores de limpieza.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a quienes acudan al desfile desayunar previamente, llegar con anticipación, mantenerse hidratados y utilizar ropa cómoda, gorra y protector solar.

También pidió mantener bajo vigilancia a menores de edad y adultos mayores, además de establecer previamente un punto de reunión entre familiares ante la posibilidad de que alguno se separe del grupo durante el evento.

$!Elementos de corporaciones de seguridad formarán parte del desfile y del dispositivo preparado para la conmemoración del 16 de septiembre en Torreón.
Elementos de corporaciones de seguridad formarán parte del desfile y del dispositivo preparado para la conmemoración del 16 de septiembre en Torreón. CORTESÍA

Protección Civil recomendó evitar sombrillas de grandes dimensiones, objetos punzocortantes y recipientes de vidrio, así como respetar las vallas instaladas y mantenerse fuera del arroyo vehicular.

Las autoridades solicitaron a los asistentes atender en todo momento las indicaciones del personal de vialidad y de los cuerpos de emergencia desplegados a lo largo del recorrido.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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