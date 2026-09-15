Desfile del 16 de septiembre en Torreón cambia de ruta; desplegarán 300 elementos

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales afinan el operativo de seguridad en Torreón para el tradicional Desfile Cívico-Militar de este miércoles 16 de septiembre, que estrenará una ruta y contará con el despliegue de 300 elementos de Seguridad Pública desde las 05:00 horas. El recorrido partirá de la calle Ramón Corona y avenida Morelos, avanzará por Allende hacia Valdez Carrillo, continuará por avenida Juárez y concluirá en la calle Rodríguez. Además, un tramo de la columna se integrará en Juárez y Jiménez.

Como parte del operativo, también participarán elementos de Tránsito y Vialidad, ambulancias y personal de La Ola, este último encargado de las labores de limpieza. Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a quienes acudan al desfile desayunar previamente, llegar con anticipación, mantenerse hidratados y utilizar ropa cómoda, gorra y protector solar. También pidió mantener bajo vigilancia a menores de edad y adultos mayores, además de establecer previamente un punto de reunión entre familiares ante la posibilidad de que alguno se separe del grupo durante el evento.

Protección Civil recomendó evitar sombrillas de grandes dimensiones, objetos punzocortantes y recipientes de vidrio, así como respetar las vallas instaladas y mantenerse fuera del arroyo vehicular. Las autoridades solicitaron a los asistentes atender en todo momento las indicaciones del personal de vialidad y de los cuerpos de emergencia desplegados a lo largo del recorrido.