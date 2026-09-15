Torreón: Attolini pide denunciar posibles irregularidades detectadas en SIMAS y Ayuntamiento

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    Torreón: Attolini pide denunciar posibles irregularidades detectadas en SIMAS y Ayuntamiento
    El diputado Antonio Attolini pidió que la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Municipal de Torreón actúen ante posibles responsabilidades que pudieran desprenderse de observaciones detectadas en sus procesos de fiscalización. CORTESÍA

El diputado de Morena planteó que la ASE y la Contraloría Municipal emprendan acciones legales ante posibles responsabilidades y colaboren, dentro de sus atribuciones, con la investigación federal relacionada con José Elías “N”

TORREÓN, COAH.- El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, propuso ante el Congreso de Coahuila que las autoridades estatales y municipales de fiscalización emprendan las acciones legales que correspondan por observaciones que permanecen sin solventar en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) y en la administración pública municipal.

Mediante un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el legislador solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Contraloría Municipal de Torreón que, dentro de sus respectivas atribuciones, presenten o promuevan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción cuando de las revisiones realizadas se desprendan hechos que pudieran constituir alguna conducta ilícita.

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Attolini señaló que estas acciones no pretenden interferir ni sustituir las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) contra José Elías “N” y otras personas, sino complementar desde el ámbito local cualquier investigación relacionada con posibles irregularidades detectadas mediante auditorías y procedimientos de control.

Explicó que, si existen observaciones que no fueron solventadas y de ellas se desprenden posibles responsabilidades, las instituciones encargadas de fiscalizar los recursos públicos deben darles el trámite legal correspondiente y poner la información a disposición de las autoridades competentes.

“Ahora corresponde a las instituciones de Coahuila hacer la suya”, manifestó el diputado, quien agregó que los señalamientos derivados de las auditorías no deben permanecer únicamente en expedientes administrativos cuando existan elementos que pudieran configurar algún delito.

PIDEN ACTUAR ANTE POSIBLES RESPONSABILIDADES

El legislador también hizo referencia a la detención, ocurrida el pasado 13 de septiembre, de José Elías “N”, Martha “N” y otras tres personas. En el punto de acuerdo, Attolini retomó información periodística que relaciona la investigación federal con presuntos delitos de delincuencia organizada y con movimientos de recursos que, según lo referido por el diputado, habrían tenido como origen recursos del SIMAS de Torreón.

Attolini puntualizó que las personas sujetas al proceso federal deben contar en todo momento con la presunción de inocencia y el debido proceso.

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Consideró que dichas garantías no impiden que las autoridades locales atiendan las responsabilidades que pudieran derivarse de hechos detectados de manera independiente o vinculada mediante auditorías y mecanismos de fiscalización.

Recordó que la legislación estatal contempla facultades para que la Auditoría Superior presente denuncias y querellas cuando, como resultado de sus revisiones, encuentre hechos que pudieran constituir delitos relacionados con afectaciones a la hacienda pública o al patrimonio de los entes fiscalizados.

Asimismo, indicó que el Código Municipal establece procedimientos para que la Contraloría Municipal remita al Síndico aquellos asuntos que pudieran ser constitutivos de delito, con el objetivo de que se determinen y, en su caso, presenten las denuncias correspondientes.

“NO ESTAMOS PIDIENDO NINGUNA FACULTAD EXTRAORDINARIA”

“No estamos pidiendo ninguna facultad extraordinaria. Estamos exigiendo que las instituciones utilicen las facultades que la ley ya les concede”, sostuvo.

El diputado morenista afirmó que la intervención de las autoridades estatales y municipales permitiría aportar expedientes, auditorías, antecedentes y demás información que pudiera ser útil para el esclarecimiento de los hechos, además de determinar si existen responsabilidades adicionales en el manejo de recursos públicos en SIMAS y el Ayuntamiento de Torreón.

La propuesta contempla también que el Congreso del Estado comunique formalmente el acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría Municipal, el Ayuntamiento de Torreón y la Fiscalía General del Estado de Coahuila para que, dentro de sus competencias, realicen las acciones legales correspondientes.

Finalmente, Attolini sostuvo que las investigaciones deben continuar conforme a derecho y sin anticipar responsabilidades, al señalar que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar cualquier responsabilidad penal.

“Que investigue la Federación, que actúen las instituciones de Coahuila y que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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