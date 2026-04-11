Desplegará Torreón operativo vial en escuelas por regreso a clases

TORREÓN, COAH. — Ante el regreso a clases este lunes, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón implementará un operativo en distintos sectores escolares de la ciudad. El objetivo es salvaguardar la integridad de alumnos, padres de familia y personal docente. También se busca mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en zonas de alta afluencia.

Martha Alicia Faz Dávila, responsable del área, informó que el personal operativo mantendrá vigilancia fija durante los horarios de ingreso y salida. Además, llamó a los automovilistas a planificar sus trayectos con tiempo y respetar los límites de velocidad en los perímetros escolares. “Las acciones preventivas arrancarán a las 07:00 horas y se retomarán a las 12:00 horas, periodos detectados con la mayor carga vehicular en las inmediaciones de las escuelas”, puntualizó. Añadió que la estrategia contempla la presencia de agentes en intersecciones de alto flujo y avenidas principales. En estos puntos, los oficiales facilitarán el paso de peatones, coordinarán la circulación y buscarán prevenir accidentes. La funcionaria insistió en evitar el uso del teléfono celular al conducir, respetar los señalamientos y no estacionarse en doble fila frente a los planteles.

Finalmente, recomendó utilizar vías alternas en zonas con obras en proceso y considerar posibles retrasos, ante el aumento del flujo vehicular por la reactivación de actividades en la ciudad. Debido a la reactivación de actividades escolares en la ciudad, aumentará el parque vehicular por lo que la funcionaria sugirió prevenir posibles retrasos.

Publicidad