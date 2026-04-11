Desplegará Torreón operativo vial en escuelas por regreso a clases

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Torreón
/ 11 abril 2026
    Desplegará Torreón operativo vial en escuelas por regreso a clases
    Unidades de tránsito participarán en el operativo por el regreso a clases en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Las acciones arrancarán a las 07:00 y se retomarán a las 12:00 horas, horarios con mayor carga vehicular en planteles

TORREÓN, COAH. — Ante el regreso a clases este lunes, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón implementará un operativo en distintos sectores escolares de la ciudad.

El objetivo es salvaguardar la integridad de alumnos, padres de familia y personal docente. También se busca mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en zonas de alta afluencia.

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Martha Alicia Faz Dávila, responsable del área, informó que el personal operativo mantendrá vigilancia fija durante los horarios de ingreso y salida. Además, llamó a los automovilistas a planificar sus trayectos con tiempo y respetar los límites de velocidad en los perímetros escolares.

“Las acciones preventivas arrancarán a las 07:00 horas y se retomarán a las 12:00 horas, periodos detectados con la mayor carga vehicular en las inmediaciones de las escuelas”, puntualizó.

Añadió que la estrategia contempla la presencia de agentes en intersecciones de alto flujo y avenidas principales. En estos puntos, los oficiales facilitarán el paso de peatones, coordinarán la circulación y buscarán prevenir accidentes.

La funcionaria insistió en evitar el uso del teléfono celular al conducir, respetar los señalamientos y no estacionarse en doble fila frente a los planteles.

$!Agentes regularán el cruce de peatones en zonas escolares durante las horas de mayor tráfico.
Agentes regularán el cruce de peatones en zonas escolares durante las horas de mayor tráfico. SANDRA GÓMEZ

Finalmente, recomendó utilizar vías alternas en zonas con obras en proceso y considerar posibles retrasos, ante el aumento del flujo vehicular por la reactivación de actividades en la ciudad.

Debido a la reactivación de actividades escolares en la ciudad, aumentará el parque vehicular por lo que la funcionaria sugirió prevenir posibles retrasos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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