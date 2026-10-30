Desplegarán a 250 agentes viales por Halloween en Torreón; preparan vigilancia en panteones

La presencia de elementos en los cementerios está prevista para sábado, domingo y lunes. Sin embargo, la cobertura podría prolongarse hasta el martes 3 de noviembre o incluso el miércoles 4, según la cantidad de personas que acudan, informó Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad.

TORREÓN, COAH.- Alrededor de 250 agentes de Tránsito vigilarán las calles de Torreón durante Halloween para prevenir accidentes y facilitar la circulación, como parte de un dispositivo que también cubrirá las visitas a los panteones por el Día de Muertos.

Para atender ambas celebraciones, la dependencia trabajará de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Mando Especial de La Laguna. El despliegue abarcará distintos puntos de la ciudad, además de los alrededores de los camposantos.

Faz Dávila aseguró que la corporación está preparada para las actividades de esta temporada, aunque subrayó que la colaboración de los conductores será necesaria para mantener el orden en las vialidades y reducir riesgos.

Por ello, pidió manejar con precaución, respetar los señalamientos y seguir las indicaciones de los agentes.

Señaló que las medidas buscan proteger a las familias durante los festejos de Halloween y sus visitas a los panteones.