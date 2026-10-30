Desplegarán a 250 agentes viales por Halloween en Torreón; preparan vigilancia en panteones

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    Desplegarán a 250 agentes viales por Halloween en Torreón; preparan vigilancia en panteones
    Martha Alicia Faz, directora de Tránsito y Vialidad, pidió a conductores manejar con precaución y respetar señalamientos viales. SANDRA GÓMEZ

Presencia de personal de tránsito en calles aledañas a los cementerios podría prolongarse hasta el miércoles 4 de noviembre

TORREÓN, COAH.- Alrededor de 250 agentes de Tránsito vigilarán las calles de Torreón durante Halloween para prevenir accidentes y facilitar la circulación, como parte de un dispositivo que también cubrirá las visitas a los panteones por el Día de Muertos.

La presencia de elementos en los cementerios está prevista para sábado, domingo y lunes. Sin embargo, la cobertura podría prolongarse hasta el martes 3 de noviembre o incluso el miércoles 4, según la cantidad de personas que acudan, informó Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad.

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Para atender ambas celebraciones, la dependencia trabajará de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Mando Especial de La Laguna. El despliegue abarcará distintos puntos de la ciudad, además de los alrededores de los camposantos.

Faz Dávila aseguró que la corporación está preparada para las actividades de esta temporada, aunque subrayó que la colaboración de los conductores será necesaria para mantener el orden en las vialidades y reducir riesgos.

Por ello, pidió manejar con precaución, respetar los señalamientos y seguir las indicaciones de los agentes.

Señaló que las medidas buscan proteger a las familias durante los festejos de Halloween y sus visitas a los panteones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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