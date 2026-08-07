Destaca Manolo Jiménez fortaleza de instituciones en Coahuila

TORREÓN.- La coordinación entre instituciones, los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía ha permitido a Coahuila consolidarse como uno de los estados más seguros del país, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Durante el Encuentro Nacional Interinstitucional, realizado en Torreón, el Mandatario estatal sostuvo que la fortaleza de las instituciones en Coahuila se construye mediante el trabajo cercano y coordinado, sin politización ni divisiones.

“Somos un estado de instituciones buenas que hemos aprendido a trabajar en equipo, y coordinados, a pesar de que somos independientes”, señaló. Jiménez Salinas destacó que esta colaboración se refleja en los indicadores de seguridad del estado, al asegurar que Coahuila ocupa el segundo lugar entre las entidades más seguras de México y que tres de las cinco ciudades con mejores niveles de seguridad se encuentran en territorio coahuilense.

Añadió que el 100 por ciento de los delitos de alto impacto están resueltos, resultado que, dijo, no podría entenderse sin la participación de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. “No hay forma de entender esto sin el apoyo y trabajo en equipo y coordinado, y la gran voluntad de todas las instituciones que trabajamos por el bien de Coahuila”, puntualizó.

En el encuentro participaron autoridades del Poder Judicial de la Federación y del Estado, representantes de los tres órdenes de gobierno, colegios y asociaciones de abogados, académicos y representantes de la sociedad civil. Durante el evento, Jiménez tomó protesta como socia honoraria de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, a quien reconoció por su trayectoria.

La ministra ofreció una conferencia sobre el “derecho a la buena administración”, concepto que consideró de vanguardia a nivel global. Señaló que existen autoridades que cumplen puntualmente con sus responsabilidades legales y constitucionales, y puso como ejemplo a las autoridades de Coahuila.

Jiménez afirmó que su Gobierno ejerce este derecho al honrar la confianza de los ciudadanos, cumplir compromisos y procurar que las acciones de la administración pública tengan un impacto positivo en la calidad de vida de las familias. Por su parte, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, atribuyó los niveles de seguridad de Coahuila al liderazgo del Gobernador y al trabajo coordinado entre los órdenes de gobierno, las instituciones de justicia, las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad y una ciudadanía que participa y confía en sus instituciones.