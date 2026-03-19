Coahuila: Toma protesta rector de la UAdeC a nuevas direcciones en Economía y Medicina de la Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- Durante una gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó la toma de protesta de la doctora Berenice Juárez López como directora de la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM), así como del doctor Carlos Enrique Acevedo Aguirre al frente de la Facultad de Medicina. Acompañado por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, el rector subrayó que este acto representa un ejercicio institucional que implica responsabilidad, liderazgo y una visión clara orientada al fortalecimiento académico en beneficio del

LIDERAZGO CON VISIÓN INSTITUCIONAL Pimentel Martínez destacó que el trabajo en equipo y la unidad son pilares fundamentales para consolidar entornos educativos basados en el respeto, el diálogo y la formación integral. Señaló que las y los estudiantes depositan su confianza en la Universidad como un espacio para desarrollarse no solo en el ámbito profesional, sino también humano.

Añadió que dirigir comunidades académicas diversas exige apertura, capacidad de escucha y construcción de acuerdos, elementos clave para fortalecer el liderazgo universitario mediante la suma de voluntades. COMPROMISO ACADÉMICO Y VOCACIÓN DE SERVICIO En su mensaje, la directora de la FEM, Berenice Juárez López, agradeció el respaldo de la comunidad universitaria y reafirmó su compromiso con el estudiantado.

“Ustedes son la razón de nuestro trabajo; cada esfuerzo está encaminado a que encuentren su camino, desarrollen su potencial y alcancen sus metas”, expresó. Por su parte, el director de la Facultad de Medicina, Carlos Enrique Acevedo Aguirre, reconoció la alta responsabilidad que implica asumir el cargo y reiteró su disposición de ejercerlo con compromiso, respeto y vocación de servicio. Indicó que su gestión buscará fortalecer una formación médica que trascienda lo académico, promoviendo la preparación de profesionales con sensibilidad social, capaces de transformar vidas y contribuir al bienestar colectivo.

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