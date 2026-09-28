Detienen a menor acusado de golpear y abusar de una mujer en Lerdo, Durango

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Torreón
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    Detienen a menor acusado de golpear y abusar de una mujer en Lerdo, Durango
    El detenido fue ingresado al CERTMI y quedó a disposición de un juez especializado. ARCHIVO

El joven fue detenido mediante una orden de aprehensión y quedó a disposición de un juez especializado

LERDO, DGO.— Un adolescente fue detenido en Lerdo, Durango, luego de que la Fiscalía lo señalara como probable responsable de un ataque contra una mujer que regresaba de su trabajo y que, de acuerdo con la investigación, habría sido golpeada y sometida a tocamientos de carácter sexual.

El joven, identificado únicamente como U.A.G.B., fue localizado por elementos de la Unidad de Mandamientos Judiciales, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión emitida el pasado 19 de septiembre.

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La investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Menores Infractores, que atribuye de manera preliminar al adolescente su probable participación en los delitos de robo agravado con violencia física, lesiones calificadas y abuso sexual.

Los hechos se registraron cuando la víctima, identificada como Abigaíl, caminaba hacia un domicilio ubicado sobre la calle Camino de las Cumbres, en las inmediaciones del Cerro de los Remedios, luego de salir de su trabajo.

Según la denuncia, el adolescente habría interceptado a la mujer y comenzado a agredirla físicamente. Posteriormente, presuntamente la sujetó por la espalda y realizó tocamientos de carácter sexual.

Las lesiones que sufrió en el rostro y el cuello provocaron que la mujer perdiera el conocimiento durante algunos momentos. Al recuperar la conciencia, logró pedir ayuda a un automovilista que circulaba por el sector.

El conductor la auxilió y la trasladó hasta el domicilio al que se dirigía. Más tarde, dos personas la llevaron al Hospital Cruz Azul para que recibiera atención médica, donde se dio aviso a las autoridades sobre la agresión.

A partir de la denuncia y de los elementos obtenidos durante las investigaciones, la Fiscalía solicitó y obtuvo la orden judicial que permitió localizar y detener al adolescente.

Tras su captura, U.A.G.B. fue ingresado al Centro Especializado de Reinserción y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI), donde quedó a disposición del juez especializado.

Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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