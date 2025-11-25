Detienen en Mazatlán a Carlos Ignacio ‘N’, participante en la agresión a elementos policiacos en Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- Carlos Ignacio “N”, de 41 años, fue detenido en Mazatlán por su presunta participación en la agresión a balazos contra elementos policiales el sábado 4 de octubre, en un puesto de revisión en Gómez Palacio, a unos metros de la Puerta Amarilla de Torreón .

La noticia de la agresión armada contra los policías y las detenciones posteriores fue ampliamente reportada por los medios, con informes que confirman la captura de varios sospechosos en operativos realizados tanto en Gómez Palacio, Durango, como en Torreón, Coahuila.

El ataque ocurrió cerca del Periférico de Torreón y el bulevar Ejército Mexicano, en Gómez Palacio, donde las fuerzas de seguridad de ambos estados —Durango y Coahuila— implementaron un blindaje y operativos que derivaron en las detenciones y en el aseguramiento de armas y explosivos.

El detenido en la ciudad de Mazatlán también es señalado como uno de los presuntos responsables de arrojar artefactos explosivos de fabricación casera en la colonia Filadelfia, de Gómez Palacio, Durango.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango indicó que la captura del sujeto se realizó en coordinación con las autoridades del estado de Sinaloa.