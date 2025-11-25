Detienen en Mazatlán a Carlos Ignacio ‘N’, participante en la agresión a elementos policiacos en Gómez Palacio

Torreón
/ 25 noviembre 2025
    Detienen en Mazatlán a Carlos Ignacio ‘N’, participante en la agresión a elementos policiacos en Gómez Palacio
    La detención ocurrió tras labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en Mazatlán, donde agentes estatales y federales lograron su aseguramiento. FOTO: POLICÍA DEL ESTADO DE DURANGO

La detención de Carlos Ignacio “N” en Mazatlán se suma a los operativos coordinados entre Durango, Coahuila y Sinaloa, tras el ataque armado contra policías en Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- Carlos Ignacio “N”, de 41 años, fue detenido en Mazatlán por su presunta participación en la agresión a balazos contra elementos policiales el sábado 4 de octubre, en un puesto de revisión en Gómez Palacio, a unos metros de la Puerta Amarilla de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tú qué harías? Mujer de Saltillo se queja por la ‘invasión’ de un pedigüeño y reaviva el debate sobre ayudar o no a niños de la calle

$!La captura de Carlos Ignacio “N” en Mazatlán se realizó mediante un operativo conjunto entre autoridades de Durango y Sinaloa, como parte del seguimiento al caso.
La captura de Carlos Ignacio “N” en Mazatlán se realizó mediante un operativo conjunto entre autoridades de Durango y Sinaloa, como parte del seguimiento al caso. FOTO: POLICÍA DEL ESTADO DE DURANGO

La noticia de la agresión armada contra los policías y las detenciones posteriores fue ampliamente reportada por los medios, con informes que confirman la captura de varios sospechosos en operativos realizados tanto en Gómez Palacio, Durango, como en Torreón, Coahuila.

El ataque ocurrió cerca del Periférico de Torreón y el bulevar Ejército Mexicano, en Gómez Palacio, donde las fuerzas de seguridad de ambos estados —Durango y Coahuila— implementaron un blindaje y operativos que derivaron en las detenciones y en el aseguramiento de armas y explosivos.

El detenido en la ciudad de Mazatlán también es señalado como uno de los presuntos responsables de arrojar artefactos explosivos de fabricación casera en la colonia Filadelfia, de Gómez Palacio, Durango.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango indicó que la captura del sujeto se realizó en coordinación con las autoridades del estado de Sinaloa.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
true

Coahuila va seguro y para adelante: Manolo Jiménez
true

25N: La violencia tiene género
Miles de viajeros mexicanos se preparan para ingresar a Estados Unidos, mientras el CBP recuerda que la aprobación del permiso I-94 depende del criterio del oficial asignado.

Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94
El nuevo mapa de Coahuila

El nuevo mapa de Coahuila
El video de una mujer abandonando un perrito en Paseo de Los Lobos al sur de Saltillo desató una alerta; ciudadanos buscan penas más severas para el maltrato animal.

Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación
Transportistas de la región avanzaron en caravana y realizaron cierres intermitentes para manifestar su rechazo a reformas que consideran dañinas para el sector agropecuario y para exigir seguridad en las carreteras.

Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna
true

El presente, ese instante en que se enfría el café