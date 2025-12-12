DIF Torreón activa campaña ‘Abriguemos Torreón’ para apoyar a familias vulnerables

Torreón
/ 12 diciembre 2025
    DIF Torreón activa campaña ‘Abriguemos Torreón’ para apoyar a familias vulnerables
    Casitas de recolección instaladas en distintos puntos de la ciudad para recibir donativos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La iniciativa busca recolectar ropa invernal y cobijas para personas en situación vulnerable. Se instalaron casitas de recolección en diversos fraccionamientos y escuelas

TORREÓN, COAH.- Por cuarto año consecutivo, las Voluntarias del DIF Torreón, acompañadas por la presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, pusieron en marcha la campaña “Somos DIF, Abriguemos Torreón”, cuyo objetivo es brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Como parte de la iniciativa, se instalaron casitas de recolección en distintos puntos de la ciudad para recibir donaciones de ropa invernal y cobijas, mismas que serán entregadas a niñas, niños, adultos mayores y familias que requieren protección durante el invierno.

$!Selina Bremer de Cepeda llamó a la ciudadanía a participar con donaciones.
Selina Bremer de Cepeda llamó a la ciudadanía a participar con donaciones. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Cada prenda donada representa un acto de solidaridad que abriga no solo el cuerpo, sino también el corazón de quienes atraviesan momentos difíciles”, expresó Selina Bremer de Cepeda, quien reconoció la generosidad de la ciudadanía torreonense.

La directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que, siguiendo las indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se impulsa una alianza activa con la comunidad para fortalecer el alcance del organismo.

Afirmó que la colaboración social es clave para llegar a más personas que enfrentan la temporada invernal.

“Gracias a la participación de la gente podemos llegar más lejos. La cooperación entre sociedad y gobierno nos permite proteger a quienes más lo necesitan y construir un Torreón más unido y solidario”, destacó Martínez Valdés.

Las casitas de recolección están ubicadas en: Colegio San Luis, Montessori Montaña, fraccionamiento Las Villas, fraccionamiento Las Acacias, fraccionamiento El Cardenchal, residencial Los Fresnos, Campestre La Rosita, Villa Frondoso, fraccionamiento San Luciano y residencial El Fresno.

$!Los puntos de recolección están ubicados en fraccionamientos y escuelas de Torreón.
Los puntos de recolección están ubicados en fraccionamientos y escuelas de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El DIF Torreón invitó a la ciudadanía a sumarse y reiteró su compromiso de trabajar de manera cercana con las familias para enfrentar juntos la temporada de frío.

Temas


apoyos sociales
Familias

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


DIF

