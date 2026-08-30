DIF Torreón consolida alianza con asociaciones civiles en beneficio de adultos mayores

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    DIF Torreón consolida alianza con asociaciones civiles en beneficio de adultos mayores
    El organismo municipal señaló la importancia de ofrecer a los adultos mayores espacios dignos y orientados a su bienestar. SANDRA GÓMEZ

El DIF busca fortalecer la colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil

TORREÓN, COAH.- La presidenta honoraria del Sistema DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, visitó las instalaciones de Un Centrito A.C., organización dedicada a la atención de adultos mayores de la Comarca Lagunera, como parte de las acciones de vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil.

Durante su visita, Bremer de Cepeda convivió con las personas de la tercera edad que acuden al Centro de Día y destacó la importancia de mantener la colaboración entre el DIF municipal y las asociaciones que brindan atención a este sector de la población.

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“Estar cerca de nuestros adultos mayores, escucharlos y convivir con ellos siempre es muy gratificante. En DIF Torreón tenemos claro que la suma de esfuerzos con la sociedad civil organizada nos permite ampliar la cobertura de apoyos y garantizarles espacios dignos y de pleno bienestar en su día a día.”

Asimismo, Marlene Martínez Valdés, directora general del DIF municipal, subrayó la trascendencia de mantener un enlace directo con las agrupaciones que velan por los sectores vulnerables, destacando el liderazgo y la visión del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís en beneficio de este grupo de la población.

“Colaborar hombro con hombro con la sociedad civil resulta vital, pues su labor complementa de forma extraordinaria el servicio a la comunidad. El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, mantiene una prioridad constante hacia nuestros adultos mayores y nos motiva a reforzar cada iniciativa orientada a su cuidado.”

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Un Centrito A.C. fue fundada hace cinco años bajo la iniciativa de María Elvira Garza Rebollo y ofrece atención integral a adultos mayores de la Comarca Lagunera, incluyendo municipios de Coahuila y Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por la organización, durante su trayectoria ha beneficiado a más de 135 adultos mayores y actualmente atiende de manera permanente a alrededor de 44 usuarios.

$!La presidenta honoraria del DIF destacó que la coordinación con la sociedad civil permite ampliar la cobertura de apoyos para este sector.
La presidenta honoraria del DIF destacó que la coordinación con la sociedad civil permite ampliar la cobertura de apoyos para este sector. SANDRA GÓMEZ

La labor de esta organización se orienta al desarrollo integral de las personas de la tercera edad y sus hogares mediante esquemas terapéuticos y dinámicas que estimulan el plano físico, mental, afectivo y de integración comunitaria. Su metodología fomenta la autonomía, el refuerzo de la autoestima y el involucramiento de las familias para asegurar un proceso de envejecimiento plenos y con dignidad.

A través de estos encuentros, el DIF Torreón reafirma su alianza con el tercer sector y distingue la labor ininterrumpida que realizan las asociaciones en favor de la salud y felicidad de los adultos mayores de la Comarca.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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