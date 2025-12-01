DIF Torreón habilita albergue temporal para proteger a personas vulnerables durante la temporada invernal

Torreón, Coahuila. - El Sistema DIF Torreón abrió el albergue temporal a fin de atender a personas vulnerables en esta temporada de frío, así lo informó la señora Selina Bremer, presidenta honoraria del organismo municipal, quien detalló la atención que se brindará desde este lunes 1 de diciembre hasta el 21 de marzo de 2026.

Esta iniciativa responde al compromiso de proteger la integridad y salud de quienes se encuentran en situación de calle ante las bajas temperaturas. Además, se busca garantizar que ningún ciudadano quede desamparado durante los días más críticos del invierno.

TE PUEDE INTERESAR: Canaco Torreón respalda gestión de Román Cepeda ante próximo informe de gobierno

El albergue del DIF Torreón, en un ambiente cien por ciento familiar, tiene capacidad para brindar refugio a unas 35 personas, quienes reciben sus tres alimentos diarios, atención médica básica y acompañamiento psicológico en caso de requerirse, con personal de planta que los atiende las 24 horas.

Se cuenta con espacios acondicionados para que niños, adultos y adultos mayores puedan descansar de manera segura y digna, promoviendo así el bienestar integral de todos los beneficiarios.

El promedio de estancia de las personas es de unos tres días, pero si se requiere se pueden quedar más tiempo, mientras pasa el frente frío, explicó. Este periodo puede extenderse según las condiciones climáticas y las necesidades particulares de cada familia o individuo, propiciando un entorno de apoyo y comprensión.

TE PUEDE INTERESAR: Román Cepeda enciende Villamagia ante más de 40 mil personas en la Plaza Mayor de Torreón

Cualquier persona o familia son bien recibidos, explicó, enfatizando que no existen restricciones para acceder al refugio.

El albergue se mantendrá abierto durante la temporada para brindar atención a las familias que así lo requieran. Además, se invita a la ciudadanía a colaborar mediante la donación de cobijas, ropa abrigadora y alimentos no perecederos, fortaleciendo así la red de solidaridad en beneficio de quienes más lo necesitan.