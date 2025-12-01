DIF Torreón habilita albergue temporal para proteger a personas vulnerables durante la temporada invernal

Torreón
/ 1 diciembre 2025
    DIF Torreón habilita albergue temporal para proteger a personas vulnerables durante la temporada invernal
    La presidenta honoraria, Selina Bremer, informó que el servicio estará disponible del 1 de diciembre al 21 de marzo de 2026. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Este espacio tiene capacidad para recibir a unas 35 personas en un ambiente familiar

Torreón, Coahuila. - El Sistema DIF Torreón abrió el albergue temporal a fin de atender a personas vulnerables en esta temporada de frío, así lo informó la señora Selina Bremer, presidenta honoraria del organismo municipal, quien detalló la atención que se brindará desde este lunes 1 de diciembre hasta el 21 de marzo de 2026.

Esta iniciativa responde al compromiso de proteger la integridad y salud de quienes se encuentran en situación de calle ante las bajas temperaturas. Además, se busca garantizar que ningún ciudadano quede desamparado durante los días más críticos del invierno.

TE PUEDE INTERESAR: Canaco Torreón respalda gestión de Román Cepeda ante próximo informe de gobierno

El albergue del DIF Torreón, en un ambiente cien por ciento familiar, tiene capacidad para brindar refugio a unas 35 personas, quienes reciben sus tres alimentos diarios, atención médica básica y acompañamiento psicológico en caso de requerirse, con personal de planta que los atiende las 24 horas.

Se cuenta con espacios acondicionados para que niños, adultos y adultos mayores puedan descansar de manera segura y digna, promoviendo así el bienestar integral de todos los beneficiarios.

El promedio de estancia de las personas es de unos tres días, pero si se requiere se pueden quedar más tiempo, mientras pasa el frente frío, explicó. Este periodo puede extenderse según las condiciones climáticas y las necesidades particulares de cada familia o individuo, propiciando un entorno de apoyo y comprensión.

TE PUEDE INTERESAR: Román Cepeda enciende Villamagia ante más de 40 mil personas en la Plaza Mayor de Torreón

Cualquier persona o familia son bien recibidos, explicó, enfatizando que no existen restricciones para acceder al refugio.

El albergue se mantendrá abierto durante la temporada para brindar atención a las familias que así lo requieran. Además, se invita a la ciudadanía a colaborar mediante la donación de cobijas, ropa abrigadora y alimentos no perecederos, fortaleciendo así la red de solidaridad en beneficio de quienes más lo necesitan.

Temas


Albergues

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029
Restaurantes afinan detalles para los paquetes especiales de fin de año y celebraciones de Año Nuevo.

Fiestas decembrinas dejarán derrama de 250 mdp en el Sureste de Coahuila: Canirac
Exfiscal Gertz: Estrategia política

Exfiscal Gertz: Estrategia política
FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’
(Arriba i y d.), Steve Witkoff principal autor del plan de Paz para Ucrania y Donald Trump mandatario estadounidense. (Abajo iy d.) Volodímir Zelenski presidente ucraniano y su homólogo Vladímir Putin.

La diplomacia clientelista de Trump

true

Se puede decir... Que México no ‘crece’
true

Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’