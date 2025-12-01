Canaco Torreón respalda gestión de Román Cepeda ante próximo informe de gobierno

Torreón
/ 1 diciembre 2025
    Canaco Torreón respalda gestión de Román Cepeda ante próximo informe de gobierno
    Fidel Villanueva Tarín destacó la colaboración constante entre comerciantes y autoridades municipales. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Fidel Villanueva destaca que la seguridad en la región permite a los empresarios operar con normalidad, a diferencia de otras zonas del país donde es más difícil

TORREÓN, COAH.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Torreón, Fidel Villanueva Tarín, expresó su confianza en que el alcalde Román Alberto Cepeda rendirá “buenas cuentas” en su próximo informe de gobierno.

El alcalde Román Alberto Cepeda González está programado para rendir su informe el jueves 4 de diciembre en el Teatro Nazas, en lo que será su primer informe correspondiente a su periodo de reelección (2025-2027).

El dirigente de los siete mil 500 comerciantes organizados en la ciudad ha participado en diversos eventos y reuniones con el alcalde a lo largo del año, destacando la colaboración entre el sector empresarial y el gobierno municipal.

La seguridad que prevalece en el estado y en el municipio permite a los empresarios trabajar y operar sus negocios, pues en algunas ciudades del país no es posible hacerlo, pero en Torreón sí, apuntó.

“Desde ahí va todo bien; las obras que se han realizado también vale la pena recordar. Va a ser un excelente informe”, adelantó.

Las declaraciones del líder empresarial reflejan optimismo respecto a los resultados presentados por la administración municipal en áreas clave como seguridad y desarrollo económico.

DICIEMBRE, EL MEJOR MES DEL AÑO PARA LOS COMERCIANTES

Diciembre es considerado el mejor mes para los comerciantes debido al aumento en las ventas, impulsado por las fiestas navideñas, las cenas de fin de año y la compra de regalos.

Este incremento en la demanda genera una mayor derrama económica en diversos sectores, desde alimentos y bebidas hasta juguetes, ropa y artesanías, explicó Villanueva Tarín.

El aumento en las ventas para este mes es de aproximadamente un 30 por ciento respecto a noviembre, dependiendo del tipo de negocio, giro, ubicación o estrategia comercial; aunque hay quienes alcanzan incrementos del 50 por ciento o más, lo que beneficia directamente a los comerciantes.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

