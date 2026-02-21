Dirección de Pensiones de Torreón impulsa cultura ecológica en oficinas
Se busca fortalecer la conciencia ecológica y la responsabilidad ambiental entre el personal
La Dirección de Pensiones de Torreón se sumó a las acciones de la Administración Municipal orientadas al cuidado del medio ambiente, implementando diversas medidas en sus oficinas que promueven el desarrollo sostenible y generan mayor conciencia ecológica entre el personal.
Arturo Rangel Aguirre, director de la dependencia, señaló que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral impulsada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, con el objetivo de fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental dentro de las oficinas públicas.
TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen Canaco Torreón y Fiscalía de Coahuila vínculo por la seguridad regional
Entre las acciones implementadas se destacan la instalación de focos de luz blanca de bajo consumo, el uso de papel reciclado y la colocación de plantas en las oficinas, que contribuyen a la oxigenación y mejora del ambiente laboral.
Asimismo, se ha promovido la reducción del uso de vehículos para trámites cercanos, optando por bicicletas como medio de transporte. También se aplicaron medidas de ahorro de agua en los depósitos sanitarios para disminuir el consumo por descarga.
En materia energética, se instalaron paneles solares para aprovechar fuentes limpias de electricidad y, complementariamente, cada viernes se desconectan los aparatos electrónicos en las oficinas, reforzando las medidas de ahorro energético.
TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Torreón trabaja en documentación para atender observaciones de la ASF
“Estas acciones no solo representan un ahorro significativo en recursos, sino que también fortalecen la conciencia ambiental entre el personal, promoviendo hábitos responsables que pueden replicarse en los hogares y en otros espacios de trabajo”, señaló Rangel Aguirre.
El director afirmó que la dependencia continuará implementando estrategias que contribuyan al cuidado del entorno, sumándose a los esfuerzos de la Administración Municipal y de la Dirección de Medio Ambiente para consolidar a Torreón como una ciudad comprometida con la sustentabilidad y el bienestar de sus habitantes.