Dirección de Pensiones de Torreón impulsa cultura ecológica en oficinas

La Dirección de Pensiones de Torreón se sumó a las acciones de la Administración Municipal orientadas al cuidado del medio ambiente, implementando diversas medidas en sus oficinas que promueven el desarrollo sostenible y generan mayor conciencia ecológica entre el personal.

Arturo Rangel Aguirre, director de la dependencia, señaló que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral impulsada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, con el objetivo de fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental dentro de las oficinas públicas.

Entre las acciones implementadas se destacan la instalación de focos de luz blanca de bajo consumo, el uso de papel reciclado y la colocación de plantas en las oficinas, que contribuyen a la oxigenación y mejora del ambiente laboral.

Asimismo, se ha promovido la reducción del uso de vehículos para trámites cercanos, optando por bicicletas como medio de transporte. También se aplicaron medidas de ahorro de agua en los depósitos sanitarios para disminuir el consumo por descarga.