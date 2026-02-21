Dirección de Pensiones de Torreón impulsa cultura ecológica en oficinas

Torreón
/ 21 febrero 2026
    Promueven la reducción del uso de vehículos, usando bicicletas para trámites cercanos. CORTESÍA

Se busca fortalecer la conciencia ecológica y la responsabilidad ambiental entre el personal

La Dirección de Pensiones de Torreón se sumó a las acciones de la Administración Municipal orientadas al cuidado del medio ambiente, implementando diversas medidas en sus oficinas que promueven el desarrollo sostenible y generan mayor conciencia ecológica entre el personal.

Arturo Rangel Aguirre, director de la dependencia, señaló que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral impulsada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, con el objetivo de fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental dentro de las oficinas públicas.

Entre las acciones implementadas se destacan la instalación de focos de luz blanca de bajo consumo, el uso de papel reciclado y la colocación de plantas en las oficinas, que contribuyen a la oxigenación y mejora del ambiente laboral.

Asimismo, se ha promovido la reducción del uso de vehículos para trámites cercanos, optando por bicicletas como medio de transporte. También se aplicaron medidas de ahorro de agua en los depósitos sanitarios para disminuir el consumo por descarga.

Las medidas forman parte de la estrategia ambiental impulsada por el Alcalde. CORTESÍA

En materia energética, se instalaron paneles solares para aprovechar fuentes limpias de electricidad y, complementariamente, cada viernes se desconectan los aparatos electrónicos en las oficinas, reforzando las medidas de ahorro energético.

“Estas acciones no solo representan un ahorro significativo en recursos, sino que también fortalecen la conciencia ambiental entre el personal, promoviendo hábitos responsables que pueden replicarse en los hogares y en otros espacios de trabajo”, señaló Rangel Aguirre.

El director afirmó que la dependencia continuará implementando estrategias que contribuyan al cuidado del entorno, sumándose a los esfuerzos de la Administración Municipal y de la Dirección de Medio Ambiente para consolidar a Torreón como una ciudad comprometida con la sustentabilidad y el bienestar de sus habitantes.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

