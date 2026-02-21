Ayuntamiento de Torreón trabaja en documentación para atender observaciones de la ASF

El Ayuntamiento de Torreón informó que ya se encuentra trabajando en la recopilación de la documentación necesaria para atender las observaciones publicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio 2024.

Javier Lechuga Jiménez Labora, Tesorero Municipal, destacó que la administración mantiene una postura de apertura y cumplimiento ante los señalamientos, y recordó que las observaciones de los ejercicios 2022 y 2023 ya fueron debidamente solventadas y cerradas.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Peñoles impulsa capacitación técnica especializada para el sector minero

Según el portal de la ASF, la principal observación corresponde a aproximadamente 313 millones de pesos relacionados con la empresa concesionaria PASA, encargada del servicio de limpieza. Lechuga explicó que el servicio se presta de manera regular, pero los señalamientos se centran en aspectos administrativos y documentales, como fotografías de comprobación sin certificación ni firma y la certificación de las básculas donde se registra el peso de los residuos recolectados. “Se trata de observaciones de forma, y cumpliremos con los requisitos solicitados para solventarlas en tiempo y forma”, señaló.

En cuanto al rubro de alumbrado público, se detectó una observación cercana a los 10 millones de pesos, para la cual la ASF solicita evidencia documental que acredite que los pagos de energía eléctrica corresponden a edificios municipales, y que los documentos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incluyan el logotipo oficial de la paraestatal.

El área de Obras Públicas también recibió un señalamiento por 47.5 millones de pesos relacionado con el proyecto “Casa Nana”, obra contigua al DIF Torreón, debido a que no se proporcionaron las escrituras del predio municipal donde fue edificada la construcción.

Asimismo, en lo correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el Ayuntamiento realizará las comprobaciones necesarias para demostrar que las obras ejecutadas cumplen con el requisito de ubicarse en zonas de atención prioritaria, lo que permitirá solventar observaciones por un monto superior a 6 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Secretaría de Salud realiza Macro Brigada de Vacunación para combatir el sarampión

El Tesorero Municipal destacó que, aunque el plazo formal para responder es de 30 días posteriores a la notificación oficial, el Ayuntamiento ya trabaja en la integración de la información solicitada, reafirmando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo.

El Ayuntamiento de Torreón refrenda su disposición para atender cada observación conforme a los procedimientos establecidos y fortalecer así la correcta aplicación de los recursos públicos.