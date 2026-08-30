Discusión entre militares deja un muerto en hotel del Centro de Torreón

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Torreón
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    Discusión entre militares deja un muerto en hotel del Centro de Torreón
    Autoridades acudieron al hotel del Centro de Torreón después de que se reportara la muerte de un elemento del Ejército Mexicano. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con información preliminar, una discusión que habría comenzado por un cargador de celular terminó en una pelea; la Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte

TORREÓN, COAH.- Una discusión entre elementos del Ejército Mexicano terminó en una pelea que dejó a un militar sin vida durante las primeras horas de este domingo 30 de agosto, al interior de un hotel ubicado en el Centro de Torreón.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado en el cruce de la avenida Morelos y la calle Ildefonso Fuentes, donde los militares se encontraban hospedados.

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De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Alejandro Martínez Ibarra, de 22 años. El joven se encontraba en la habitación 505 cuando uno de sus compañeros acudió para solicitarle un cargador de celular.

Por causas que aún son investigadas, ambos comenzaron a discutir y posteriormente se registró una pelea. Otros compañeros que se encontraban en el lugar intervinieron para separarlos.

Después del altercado, Alejandro se desplomó en el piso, por lo que testigos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos acudieron al hotel para brindarle atención; sin embargo, al revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

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Personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia para determinar la causa de muerte.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Como parte de las diligencias, se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel para establecer cómo se desarrolló el altercado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la situación jurídica del otro militar involucrado ni si fue puesto a disposición del Ministerio Público. Tampoco se había dado a conocer un posicionamiento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los hechos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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