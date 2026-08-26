Disminuye fuerza laboral en la Región Laguna durante segundo trimestre: INEGI

De acuerdo con información del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, elaborada con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la región cuenta con una población total de un millón 285 mil 711 habitantes.

TORREÓN, COAH.- La Zona Metropolitana de La Laguna registró una disminución en su fuerza laboral durante el segundo trimestre de 2026, periodo en el que también aumentó el número de personas que, pese a no participar actualmente en alguna actividad económica, se encuentran disponibles para incorporarse al mercado de trabajo.

Durante el periodo de abril a junio, la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 641 mil 444 personas, frente a las 647 mil 638 contabilizadas en el primer trimestre del año. Esta variación representó una disminución de 6 mil 194 personas.

La PEA está integrada por la población de 15 años y más que trabaja o que, aun sin tener empleo, realiza acciones para incorporarse a una actividad productiva.

Dentro de este segmento, la población ocupada pasó de 628 mil 312 a 622 mil 582 personas, lo que significó una reducción de 5 mil 730 trabajadores entre ambos periodos.

Por su parte, la población desocupada disminuyó de 19 mil 326 a 18 mil 862 personas, es decir, se contabilizaron 464 personas menos en búsqueda activa de una oportunidad laboral.

Con estos resultados, la población ocupada representó el 97.1 por ciento de la PEA de la Zona Metropolitana de La Laguna, mientras que el sector desocupado concentró el 2.9 por ciento.

CAMBIOS FUERA DEL MERCADO LABORAL

En cuanto a la Población No Económicamente Activa (PNEA), el reporte señala que durante el segundo trimestre se contabilizaron 371 mil 499 personas, cifra inferior en 5 mil 919 a las 377 mil 418 registradas entre enero y marzo.

Sin embargo, al interior de este grupo se presentó un incremento en la población considerada disponible, integrada por quienes actualmente no trabajan ni buscan empleo de manera activa, pero manifiestan disposición para incorporarse a una actividad económica.

Este sector pasó de 42 mil una a 42 mil 919 personas, lo que representó un aumento de 918 posibles trabajadores respecto del primer trimestre.

En contraste, la PNEA no disponible disminuyó de 335 mil 417 a 328 mil 580 personas, con una reducción de 6 mil 837. Este segmento está conformado por quienes no participan en el mercado laboral y tampoco se encuentran en condiciones o disposición de hacerlo.

Los indicadores muestran un ajuste en la composición laboral de la Zona Metropolitana de La Laguna: disminuyeron tanto la población económicamente activa como el número de personas ocupadas y desocupadas, mientras que aumentó el grupo que permanece fuera de la actividad económica, pero podría incorporarse a un empleo.