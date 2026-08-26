Disminuye fuerza laboral en la Región Laguna durante segundo trimestre: INEGI

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Disminuye fuerza laboral en la Región Laguna durante segundo trimestre: INEGI
    El número de personas disponibles para incorporarse al mercado laboral aumentó en 918 durante el segundo trimestre. SANDRA GÓMEZ

La Zona Metropolitana de La Laguna perdió más de 6 mil personas de su fuerza laboral durante el segundo trimestre de 2026, mientras aumentó el grupo disponible para incorporarse a un empleo

TORREÓN, COAH.- La Zona Metropolitana de La Laguna registró una disminución en su fuerza laboral durante el segundo trimestre de 2026, periodo en el que también aumentó el número de personas que, pese a no participar actualmente en alguna actividad económica, se encuentran disponibles para incorporarse al mercado de trabajo.

De acuerdo con información del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, elaborada con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la región cuenta con una población total de un millón 285 mil 711 habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arteaga-refuerza-acciones-para-mantener-su-distincion-como-pueblo-magico-BG23076373

Durante el periodo de abril a junio, la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 641 mil 444 personas, frente a las 647 mil 638 contabilizadas en el primer trimestre del año. Esta variación representó una disminución de 6 mil 194 personas.

La PEA está integrada por la población de 15 años y más que trabaja o que, aun sin tener empleo, realiza acciones para incorporarse a una actividad productiva.

Dentro de este segmento, la población ocupada pasó de 628 mil 312 a 622 mil 582 personas, lo que significó una reducción de 5 mil 730 trabajadores entre ambos periodos.

Por su parte, la población desocupada disminuyó de 19 mil 326 a 18 mil 862 personas, es decir, se contabilizaron 464 personas menos en búsqueda activa de una oportunidad laboral.

Con estos resultados, la población ocupada representó el 97.1 por ciento de la PEA de la Zona Metropolitana de La Laguna, mientras que el sector desocupado concentró el 2.9 por ciento.

CAMBIOS FUERA DEL MERCADO LABORAL

En cuanto a la Población No Económicamente Activa (PNEA), el reporte señala que durante el segundo trimestre se contabilizaron 371 mil 499 personas, cifra inferior en 5 mil 919 a las 377 mil 418 registradas entre enero y marzo.

Sin embargo, al interior de este grupo se presentó un incremento en la población considerada disponible, integrada por quienes actualmente no trabajan ni buscan empleo de manera activa, pero manifiestan disposición para incorporarse a una actividad económica.

Este sector pasó de 42 mil una a 42 mil 919 personas, lo que representó un aumento de 918 posibles trabajadores respecto del primer trimestre.

En contraste, la PNEA no disponible disminuyó de 335 mil 417 a 328 mil 580 personas, con una reducción de 6 mil 837. Este segmento está conformado por quienes no participan en el mercado laboral y tampoco se encuentran en condiciones o disposición de hacerlo.

Los indicadores muestran un ajuste en la composición laboral de la Zona Metropolitana de La Laguna: disminuyeron tanto la población económicamente activa como el número de personas ocupadas y desocupadas, mientras que aumentó el grupo que permanece fuera de la actividad económica, pero podría incorporarse a un empleo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Encuestas
Empleos

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Organizaciones


INEGI

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

true

Saltillo: Transporte público, ¿en ruta hacia el rediseño?
true

POLITICÓN: ¡Arde otra recicladora en Saltillo! Verificación ambiental queda en promesa
Los grabados de El caminante gris fueron realizados por Marisol Lara mediante la técnica de linóleo, a partir de relatos de la comunidad Lipán Apache.

Monclovense llevará relatos Lipán Apache al Coloquio William Breen Murray en Monterrey
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre tras la caída registrada sobre Venustiano Carranza.

Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión
Ana Paula Vázquez será una de las representantes coahuilenses que competirán ante el público de casa.

¿Cómo asistir a la Final de Tiro con Arco 2026 en Saltillo? Boletos, horarios y precios
Meta acordó modificar Facebook e Instagram para reducir el uso prolongado entre adolescentes, con límites de tiempo, restricciones nocturnas y controles parentales.

Meta pagará hasta 17 mil millones de dólares por acuerdo sobre uso de redes sociales en menores
La medida comenzó a implementarse esta semana y afecta a solicitantes que se encuentran en distintas etapas del proceso consular, incluidos algunos que ya tenían una entrevista programada.

Gobierno de Trump pausa citas para visas de inmigrante en todo el mundo por capacitación en embajadas y consulados de EU