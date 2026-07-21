Duplicará Municipio de Torreón cuadrillas de bacheo para reducir tiempos de respuesta

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    Duplicará Municipio de Torreón cuadrillas de bacheo para reducir tiempos de respuesta
    El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón tiene como prioridad el bacheo, la reparación de semáforos y la instalación de nueva señalización. CORTESÍA

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) planea optimizar la atención a reportes de la ciudadanía lagunera

TORREÓN, COAH.- El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) tiene planeado duplicar sus cuadrillas de bacheo y recortar a la mitad los tiempos de atención a los reportes de la ciudadanía, como parte de su estrategia para mejorar las calles de Torreón.

David Gerardo Fernández Hernández, nuevo titular de la dependencia, dio a conocer que el proceso de entrega-recepción sigue en marcha y terminará en unas dos semanas, destacando que por ahora no se han encontrado anomalías en el funcionamiento del organismo.

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Señaló que la encomienda principal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para esta nueva administración es priorizar el bacheo, la reparación de semáforos y la instalación de nueva señalización.

“Vamos a fortalecer el programa de bacheo y pavimentación con microcarpeta. El Alcalde anunciará en los próximos días una ampliación importante para atender tanto las solicitudes ciudadanas como el rezago existente”, señaló Fernández Hernández.

El titular de la dependencia detalló que el SIMV cuenta en este momento con ocho equipos de bacheo, pero la intención es llegar a 16, sumando además turnos por la tarde para brindar servicio durante una mayor parte de la jornada.

$!David Gerardo Fernández Hernández, titular del SIMV, explicó que cuentan con ocho equipos de bacheo, pero la intención es llegar a 16.
David Gerardo Fernández Hernández, titular del SIMV, explicó que cuentan con ocho equipos de bacheo, pero la intención es llegar a 16.

El funcionario explicó que la meta es acortar el tiempo de respuesta a los reportes de los habitantes, reduciéndolo de unas 24 horas a lograr la atención en el transcurso de la misma jornada, siempre y cuando el clima lo permita.

De igual forma, apuntó que ya se diseña un esquema operativo especial para la temporada de lluvias, incrementando el personal en las calles con el fin de atender con rapidez cualquier daño que se presente en la carpeta asfáltica.

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En el aspecto financiero, puntualizó que el presupuesto asignado al SIMV este año ronda los 95 millones de pesos, una cantidad menor a la de ejercicios pasados, por lo que este rubro se está revisando para entender el motivo y buscar una ampliación de fondos.

Por último, recordó a la población que los reportes se deben canalizar a través de Atención Ciudadana de Torreón, herramienta clave para acelerar la respuesta y dar seguimiento oportuno a los problemas que presentan las vialidades.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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