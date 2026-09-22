Eduardo Terrazas Ramos deja el IMPLAN de Torreón

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    Eduardo Terrazas Ramos deja el IMPLAN de Torreón
    Eduardo Terrazas Ramos concluyó su responsabilidad como director del IMPLAN de Torreón, cargo que asumió en agosto de 2025. SANDRA GÓMEZ

El funcionario concluyó su responsabilidad al frente del instituto, cargo que asumió en agosto de 2025 tras desempeñarse en la Contraloría Municipal

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) de Torreón tendrá un cambio en su dirección luego de la salida de Eduardo Terrazas Ramos, quien concluyó su responsabilidad al frente del organismo encargado de la planeación estratégica y el desarrollo urbano de la ciudad.

Terrazas Ramos asumió la conducción del IMPLAN en agosto de 2025, después de desempeñarse en la Contraloría Municipal, donde estuvo vinculado con labores relacionadas con el control interno de la administración.

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Su salida se suma a los movimientos registrados dentro de la estructura municipal y deja pendiente la designación de quien estará al frente del instituto para dar continuidad a los proyectos y estrategias de planeación.

RECORRIDO POR ÁREAS CLAVE DEL AYUNTAMIENTO

Antes de incorporarse al IMPLAN, Terrazas Ramos ocupó responsabilidades en distintos organismos y dependencias municipales, entre ellas el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), donde estuvo al frente de la operación del organismo.

Posteriormente, su actividad dentro del Gobierno Municipal se vinculó con labores de control interno desde la Contraloría, para después asumir la dirección del instituto encargado de la planeación y competitividad de Torreón.

Con su salida, el Ayuntamiento deberá determinar quién ocupará la dirección del IMPLAN y dará seguimiento a los trabajos relacionados con planeación urbana, infraestructura, competitividad y desarrollo estratégico de Torreón y su entorno regional.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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