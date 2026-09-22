Eduardo Terrazas Ramos deja el IMPLAN de Torreón

Terrazas Ramos asumió la conducción del IMPLAN en agosto de 2025, después de desempeñarse en la Contraloría Municipal, donde estuvo vinculado con labores relacionadas con el control interno de la administración.

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) de Torreón tendrá un cambio en su dirección luego de la salida de Eduardo Terrazas Ramos, quien concluyó su responsabilidad al frente del organismo encargado de la planeación estratégica y el desarrollo urbano de la ciudad.

Su salida se suma a los movimientos registrados dentro de la estructura municipal y deja pendiente la designación de quien estará al frente del instituto para dar continuidad a los proyectos y estrategias de planeación.

RECORRIDO POR ÁREAS CLAVE DEL AYUNTAMIENTO

Antes de incorporarse al IMPLAN, Terrazas Ramos ocupó responsabilidades en distintos organismos y dependencias municipales, entre ellas el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), donde estuvo al frente de la operación del organismo.

Posteriormente, su actividad dentro del Gobierno Municipal se vinculó con labores de control interno desde la Contraloría, para después asumir la dirección del instituto encargado de la planeación y competitividad de Torreón.

Con su salida, el Ayuntamiento deberá determinar quién ocupará la dirección del IMPLAN y dará seguimiento a los trabajos relacionados con planeación urbana, infraestructura, competitividad y desarrollo estratégico de Torreón y su entorno regional.