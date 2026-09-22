Coahuila se alista para aplicar la restricción de celulares en escuelas básicas tras lineamientos federales

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila está a la espera de las directrices oficiales de la Federación para implementar la restricción del uso de teléfonos móviles en primarias y secundarias, medida que a nivel nacional comenzaría a operar el próximo 3 de noviembre.

Hugo Lozano, subsecretario de Educación Básica en el estado, confirmó que Coahuila acatará las disposiciones del sistema educativo nacional una vez que se den a conocer los pormenores operativos para los planteles de la entidad.

CLAVES DE LA NUEVA DISPOSICIÓN:

Regulación actual: Actualmente, los planteles establecen medidas internas para evitar distracciones por el uso de dispositivos, con criterios que pueden variar según la edad y el nivel educativo.

Diferencias por nivel: En primaria, el uso de teléfonos es menor, mientras que en secundaria su presencia es más frecuente, por lo que se busca evitar que interfieran con las actividades escolares.

Uso durante la jornada: Los alumnos podrán llevar sus teléfonos a la escuela, pero deberán mantenerlos guardados durante el horario escolar, salvo en situaciones de emergencia. Para el nivel medio superior se establecerán criterios específicos.

Lozano señaló que la aplicación de estas disposiciones requerirá también la participación de las familias, debido a que el uso de dispositivos electrónicos forma parte de los hábitos que se desarrollan desde el hogar.

“Cada familia debe ser responsable de la situación del uso de celulares o dispositivos que utilizan los niños. Esperemos la comprensión y, sobre todo, el apoyo de los padres de familia”, expresó el funcionario.

Finalmente, reconoció que los teléfonos forman parte de la vida cotidiana y pueden ser herramientas útiles cuando se utilizan de manera equilibrada, cuidadosa y responsable.