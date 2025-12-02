Proponen cerrar calles en Torreón Jardín ante falta de estacionamiento en hospitales del IMSS

TORREÓN, COAH.- Ante la insuficiencia de espacios para estacionarse en los alrededores del Hospital General de Zona (HGZ) Número 16 y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Número 71 del IMSS, ubicados sobre el bulevar Revolución, en la colonia Torreón Jardín, las autoridades municipales han comenzado el desarrollo de una propuesta para cerrar temporalmente seis bocacalles, desde Sicomoros hasta Orquídeas.

El director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz López, informó que actualmente se revisa lo relacionado con la atención de emergencias en los dos hospitales, lo cual podría implicar mantener algunos accesos abiertos exclusivamente para ambulancias y personal médico.

De acuerdo con los avances alcanzados hasta el momento, ya se elaboraron cálculos y aún resta medir los flujos vehiculares en las calles involucradas. Por ello, se revisan todas las aristas del asunto, buscando que la solución sea consensuada tanto con los vecinos de la colonia Torreón Jardín —que se quejan de la invasión de sus cocheras y áreas verdes— como con las autoridades del IMSS.

La falta de estacionamiento en los alrededores de las clínicas 16 y 71 del IMSS, en la colonia Torreón Jardín, es un problema que ha llevado a propuestas de solución a corto y largo plazo, como la construcción de una torre de estacionamiento o el cierre de calles para crear zonas de aparcamiento temporal.

Por parte del IMSS, se han reportado avances en las gestiones con los propietarios de un terreno cercano a los hospitales para rentarlo como estacionamiento provisional, mientras se construye una torre de varios niveles. El inconveniente es que la edificación podría tardar entre un año y año y medio en estar lista.

El director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo mencionó que el proyecto municipal podría representar la solución temporal que se necesita, dada la urgencia expresada por los vecinos para resolver la situación.

“Ellos estiman que pasará entre un año y año y medio para que pueda ingresar el primer automóvil si se construye un estacionamiento; nosotros queremos ganar tiempo y brindar una respuesta inmediata, independientemente de que se construya o rente el espacio”, añadió el funcionario.

Las soluciones a largo plazo que se han discutido incluyen una torre de estacionamiento de varios niveles o la adquisición de predios cercanos, mientras que las autoridades municipales y el IMSS analizan medidas provisionales como el cierre de algunas bocacalles para aliviar la saturación vial.