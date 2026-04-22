IMSS Torreón realiza primera implantación de válvula pulmonar sin cirugía abierta en el norte del País

TORREÓN, COAH.- Médicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lograron por primera vez el reemplazo e implantación de válvula pulmonar mediante un procedimiento mínimamente invasivo, con el que corrigieron un defecto cardiaco congénito conocido como Tetralogía de Fallot en dos jóvenes. Con esta intervención, la UMAE No. 71 se convirtió en el primer hospital del IMSS en la región norte en realizar este tipo de cirugía de alta complejidad, que sustituye la operación a corazón abierto y reduce significativamente los riesgos para los pacientes.

El jefe del Servicio de Hemodinamia, doctor Alberto Bazzoni Ruiz, informó que el pasado 6 de marzo fueron intervenidos Evelin “N”, de 18 años, y Luis “N”, de 19, ambos originarios de Durango. El procedimiento se llevó a cabo a través de una punción en la vena femoral, en la ingle, lo que permitió acceder al corazón para implantar la prótesis sin necesidad de abrir el tórax. Explicó que la Tetralogía de Fallot es una alteración en la válvula pulmonar que afecta la estructura cardiaca, provocando fallas en el flujo sanguíneo y bajos niveles de oxígeno, manifestados en síntomas como desmayos, agitación y convulsiones. En el caso de Evelin, su condición fue detectada desde el embarazo y, tras su nacimiento, fue sometida a tres cirugías a corazón abierto. Sin embargo, su estado de salud le dificultaba llevar una vida normal, por lo que el equipo médico gestionó durante el último año los recursos necesarios para implementar esta técnica innovadora. La intervención fue realizada por el cardiólogo intervencionista Teodoro de Jesús Alvarenga, junto con un equipo multidisciplinario encabezado por Bazzoni Ruiz. Cada procedimiento tuvo una duración menor a una hora. Entre las principales ventajas de esta técnica destaca la rápida recuperación, ya que los pacientes pueden ser dados de alta entre 24 y 48 horas después, con un pronóstico favorable si mantienen hábitos saludables. Además, la válvula implantada tiene una duración estimada de hasta 20 años.

“Es muy gratificante contar con tecnología de última generación para realizar procedimientos que en el sector privado pueden costar alrededor de un millón de pesos. Nos llena de orgullo ser pioneros en el norte del país”, expresó Bazzoni. Por su parte, Alvarenga destacó la importancia de acercar este tipo de tratamientos a la derechohabiencia: “Brindar acceso a estas terapias nos hace sentir muy contentos por ofrecer un servicio de calidad”.

Evelin, actualmente estudiante de psicología, señaló que la recuperación fue notablemente más rápida en comparación con sus cirugías anteriores. “Me sentí segura y protegida; todo fue muy diferente”, afirmó. Su madre, Aurelia, agradeció al personal médico por la atención y calidad humana brindada: “Nuestro agradecimiento es infinito”.

Luis, quien también fue sometido a varias cirugías en su infancia, compartió que, tras la intervención, pudo retomar su vida cotidiana sin las limitaciones previas. “Que esto no detenga a nadie para lograr sus sueños”, expresó. Su madre, Luz Elena, destacó que este tipo de tecnología representa una oportunidad invaluable para familias que no podrían costear estos procedimientos en el sector privado, al tiempo que reconoció el impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes.

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