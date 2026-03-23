Sujeto es sentenciado por tráfico de armas de fuego, en Coahuila

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Sujeto es sentenciado por tráfico de armas de fuego, en Coahuila
    La detención fue realizada en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas

La condena fue de cuatro años por tráfico de armas de uso exclusivo del ejército

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila de Zaragoza, logró que se dictara una condena de cuatro años de prisión contra Hassan “N”, por su presunta responsabilidad en el traslado de cartuchos y posesión de armas de fuego sin la licencia correspondiente, siendo estos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), al realizar labores de vigilancia tanto fijas como móviles en la carretera San Pedro–Cuatro Ciénegas, marcaron el alto al conductor de un vehículo para llevar a cabo una revisión de rutina.

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Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron dos armas de fuego, 910 cartuchos de distintos calibres y dos cargadores, por lo que el conductor, identificado como Hassan “N”, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en el estado, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Una vez reunidos los datos de prueba necesarios, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó audiencia inicial con detenido, en la que se obtuvo la vinculación a proceso. Posteriormente, mediante un procedimiento abreviado, el juez determinó imponer una sentencia de cuatro años de prisión, además de una multa equivalente a 16 Unidades de Medida de Actualización (UMA), por el delito señalado.

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