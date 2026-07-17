Emite FGE ficha de búsqueda por niño de 6 años desaparecido en Torreón
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Damián Aranda Hernández fue visto por última vez el 16 de julio en compañía de su madre; la Fiscalía pidió apoyo de la ciudadanía para localizarlo
TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, emitió una ficha de búsqueda para localizar a Damián Aranda Hernández, un niño de 6 años de edad que fue visto por última vez el 16 de julio en Torreón.
De acuerdo con la autoridad, la búsqueda se realiza en apoyo a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en la Región Laguna.
Según la ficha oficial, Damián mide 1.25 metros de estatura, pesa 30 kilogramos, tiene cabello castaño oscuro y usa lentes de armazón negro con azul. Como seña particular, presenta mentón partido.
Al momento de su desaparición vestía una playera azul con estampado de Rayo McQueen, short negro y zapatos tipo Crocs color azul.
PIDEN APOYO DE LA CIUDADANÍA
La Fiscalía solicitó a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a su localización, la reporte de inmediato al sistema de emergencias 911 o al teléfono (844) 438 07 00.