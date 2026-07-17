Emite FGE ficha de búsqueda por niño de 6 años desaparecido en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, emitió una ficha de búsqueda para localizar a Damián Aranda Hernández, un niño de 6 años de edad que fue visto por última vez el 16 de julio en Torreón.

De acuerdo con la autoridad, la búsqueda se realiza en apoyo a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en la Región Laguna.