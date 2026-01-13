Emite Torreón guía para cuidar a las mascotas durante el frío

/ 13 enero 2026
    Mantener a las mascotas abrigadas y en lugares seguros reduce riesgos a su salud en invierno. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Salud Pública pide evitar exponer a los animales a corrientes de aire y recomienda no bañarlos en días de bajas temperaturas

TORREÓN, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región y que continuarán durante esta semana, la Dirección de Salud Pública Municipal emitió una serie de recomendaciones para proteger la salud y el bienestar de las mascotas.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, señaló que para la administración del alcalde Román Cepeda es prioridad impulsar acciones que también incluyan el cuidado animal, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a resguardar a sus mascotas en espacios secos, protegidos del frío y, sobre todo, libres de corrientes de aire.

Explicó que la exposición prolongada a bajas temperaturas puede provocar enfermedades respiratorias y otras afectaciones, especialmente en perros y gatos de corta edad o de avanzada edad.

Asimismo, recomendó garantizar que las mascotas cuenten con alimento suficiente y agua limpia, procurando que ésta se encuentre a temperatura ambiente para evitar choques térmicos que puedan perjudicar su salud.

$!Mantener a las mascotas abrigadas y en lugares seguros reduce riesgos a su salud en invierno.
Para los animales que permanecen en exteriores, pidió habilitar refugios adecuados que los protejan del viento y la humedad, además de colocar cobijas o materiales aislantes del suelo frío.

Riveroll Duarte exhortó también a evitar bañar a las mascotas durante los días más fríos, ya que la combinación de humedad y bajas temperaturas puede debilitar su sistema inmunológico y favorecer infecciones respiratorias.

Finalmente, subrayó que ante cualquier signo de enfermedad —como letargo, tos, estornudos o falta de apetito— es indispensable acudir de manera oportuna al veterinario para descartar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado.

La Dirección de Salud Pública informó que el Centro Veterinario Municipal brinda atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en la calle Niños Héroes, esquina con avenida Ocampo, donde la ciudadanía puede recibir orientación y servicios relacionados con el cuidado de sus mascotas.

