Emite Torreón guía para cuidar a las mascotas durante el frío

TORREÓN, COAH.- Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la región y que continuarán durante esta semana, la Dirección de Salud Pública Municipal emitió una serie de recomendaciones para proteger la salud y el bienestar de las mascotas.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, señaló que para la administración del alcalde Román Cepeda es prioridad impulsar acciones que también incluyan el cuidado animal, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a resguardar a sus mascotas en espacios secos, protegidos del frío y, sobre todo, libres de corrientes de aire.

Explicó que la exposición prolongada a bajas temperaturas puede provocar enfermedades respiratorias y otras afectaciones, especialmente en perros y gatos de corta edad o de avanzada edad.

Asimismo, recomendó garantizar que las mascotas cuenten con alimento suficiente y agua limpia, procurando que ésta se encuentre a temperatura ambiente para evitar choques térmicos que puedan perjudicar su salud.