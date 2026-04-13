Fallece otro mexicano bajo custodia del ICE en centro de detención en Luisiana: SRE

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México
/ 13 abril 2026
    Fallece otro mexicano bajo custodia del ICE en centro de detención en Luisiana: SRE
    SRE reportó el fallecimiento de un connacional bajo custodia del ICE, quien se encontraba en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana. IA | GEMINI

Cancillería afirmó que ya contactó a la familia del connacional para brindar asistencia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó el fallecimiento de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quien se encontraba en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, hasta el momento la causa de la muerte sigue bajo investigación, por los hechos del pasado sábado 11 de abril.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que el 11 de abril ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias”, informó SRE en un comunicado.

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La cancillería afirmó que ya contactó a la familia del connacional para brindar asistencia y acompañamiento legal.

“La representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente”, informó la SRE en un comunicado.

SUMAN 15 MEXICANOS FALLECIDOS BAJO CUSTORIDA DE ICE

Con este caso en Luisiana suman 15 personas mexicanas fallecidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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La Cancillería, encabezada ahora por Roberto Velasco, garantizó que se mantiene comunicación permanente con las autoridades pertinentes, con el objetivo de conocer la causa de la muerte y circunstancias previas, para esclarecer plenamente los hechos.

Asimismo, indicó que en conjunto con la familia y personal jurídico de Relaciones Exteriores y sus programas de asesoría legal, se analizarán acciones a seguir en el caso.

En ese sentido, la SRE expresó su preocupación ante esta muerte y exigió acciones inmediatas, porque acusó que la repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE.

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Esto último, señaló, es incompatible con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas.

“Se ha instruido a la red consular a redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE. De igual manera, se reitera a la comunidad mexicana que pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874) en caso de detención o de requerir asistencia consular”, agregó.

Y afirmó que el Gobierno Federal continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, con el propósito de velar por la protección y dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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