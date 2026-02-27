En el centenario de Matamoros, Congreso de Coahuila celebra sesión solemne y reconoce el esfuerzo de su gente

MATAMOROS, COAH.- El Congreso del Estado de Coahuila llevó a cabo su sesión solemne en esta ciudad para celebrar el centenario desde que la antigua Villa de Matamoros fue elevada al rango de ciudad.

Durante el evento, Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, destacó el carácter laborioso de Matamoros, resaltando que está conformada por mujeres y hombres decididos, quienes con su dedicación han impulsado el progreso y han puesto en alto el nombre de la Comarca Lagunera.

Morales enfatizó que la sesión solemne representa un reconocimiento y motivo de orgullo, ya que la conmemoración de este aniversario se realiza junto a toda la población de Matamoros.

Además, explicó que a partir de este lunes el Congreso inicia su periodo ordinario de sesiones, iniciando los trabajos legislativos que buscan fomentar acuerdos, aprobar la agenda y atender los asuntos pendientes en el ámbito local.

El trabajo legislativo continuará abordando temas relevantes como el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, el bienestar animal, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.