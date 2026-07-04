En Torreón, CIJ llama a vivir la pasión del México-Inglaterra sin excesos ni violencia

La institución destacó que el entusiasmo por apoyar a la Selección Mexicana no debe traducirse en conductas que pongan en riesgo la integridad de las personas. Por ello, recomendó evitar empujones, peleas o cualquier tipo de agresión durante las reuniones, festejos o concentraciones públicas.

TORREÓN, COAH.- Ante la expectativa que genera el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar el partido con responsabilidad. El objetivo, señaló, es convertir la celebración deportiva en una experiencia segura para todos.

El CIJ subrayó que ”ganar se disfruta más cuando todos regresamos a casa”. En ese sentido, invitó a la afición a cuidar de familiares, amigos y de quienes compartan los espacios de convivencia, manteniendo siempre una actitud de respeto y tolerancia.

Asimismo, exhortó a quienes decidan celebrar a no conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia. También recomendó designar un conductor responsable, utilizar transporte seguro y respetar las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes.

Entre las principales recomendaciones también se encuentran moderar el consumo de bebidas alcohólicas, mantenerse hidratados y evitar portar objetos que puedan generar incidentes. Además, pidió actuar con prudencia en caso de acudir a plazas, restaurantes, bares o espacios donde se proyectará el encuentro.

El Centro de Integración Juvenil reiteró que el deporte debe ser un motivo de unión y sana convivencia. Por ello, invitó a la población a demostrar que la pasión por el futbol puede vivirse con responsabilidad, respeto y solidaridad, privilegiando siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas.