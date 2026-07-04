En Torreón, CIJ llama a vivir la pasión del México-Inglaterra sin excesos ni violencia
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El organismo exhortó a disfrutar el encuentro con responsabilidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y privilegiar la sana convivencia
TORREÓN, COAH.- Ante la expectativa que genera el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar el partido con responsabilidad. El objetivo, señaló, es convertir la celebración deportiva en una experiencia segura para todos.
La institución destacó que el entusiasmo por apoyar a la Selección Mexicana no debe traducirse en conductas que pongan en riesgo la integridad de las personas. Por ello, recomendó evitar empujones, peleas o cualquier tipo de agresión durante las reuniones, festejos o concentraciones públicas.
El CIJ subrayó que ”ganar se disfruta más cuando todos regresamos a casa”. En ese sentido, invitó a la afición a cuidar de familiares, amigos y de quienes compartan los espacios de convivencia, manteniendo siempre una actitud de respeto y tolerancia.
Asimismo, exhortó a quienes decidan celebrar a no conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia. También recomendó designar un conductor responsable, utilizar transporte seguro y respetar las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes.
Entre las principales recomendaciones también se encuentran moderar el consumo de bebidas alcohólicas, mantenerse hidratados y evitar portar objetos que puedan generar incidentes. Además, pidió actuar con prudencia en caso de acudir a plazas, restaurantes, bares o espacios donde se proyectará el encuentro.
El Centro de Integración Juvenil reiteró que el deporte debe ser un motivo de unión y sana convivencia. Por ello, invitó a la población a demostrar que la pasión por el futbol puede vivirse con responsabilidad, respeto y solidaridad, privilegiando siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas.