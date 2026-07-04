En Torreón, CIJ llama a vivir la pasión del México-Inglaterra sin excesos ni violencia

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    En Torreón, CIJ llama a vivir la pasión del México-Inglaterra sin excesos ni violencia
    El Centro de Integración Juvenil Torreón llamó a disfrutar el partido entre México e Inglaterra con responsabilidad y sin excesos. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El organismo exhortó a disfrutar el encuentro con responsabilidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y privilegiar la sana convivencia

TORREÓN, COAH.- Ante la expectativa que genera el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar el partido con responsabilidad. El objetivo, señaló, es convertir la celebración deportiva en una experiencia segura para todos.

La institución destacó que el entusiasmo por apoyar a la Selección Mexicana no debe traducirse en conductas que pongan en riesgo la integridad de las personas. Por ello, recomendó evitar empujones, peleas o cualquier tipo de agresión durante las reuniones, festejos o concentraciones públicas.

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El CIJ subrayó que ”ganar se disfruta más cuando todos regresamos a casa”. En ese sentido, invitó a la afición a cuidar de familiares, amigos y de quienes compartan los espacios de convivencia, manteniendo siempre una actitud de respeto y tolerancia.

Asimismo, exhortó a quienes decidan celebrar a no conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia. También recomendó designar un conductor responsable, utilizar transporte seguro y respetar las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes.

Entre las principales recomendaciones también se encuentran moderar el consumo de bebidas alcohólicas, mantenerse hidratados y evitar portar objetos que puedan generar incidentes. Además, pidió actuar con prudencia en caso de acudir a plazas, restaurantes, bares o espacios donde se proyectará el encuentro.

El Centro de Integración Juvenil reiteró que el deporte debe ser un motivo de unión y sana convivencia. Por ello, invitó a la población a demostrar que la pasión por el futbol puede vivirse con responsabilidad, respeto y solidaridad, privilegiando siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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