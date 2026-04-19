En Torreón, separan a empleado del SIMV tras uso indebido de vehículo oficial

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió este 19 de abril en el bulevar México, en el fraccionamiento Los Agaves. La unidad involucrada es una camioneta Fiat Strada modelo 2013, propiedad del municipio.

TORREÓN, COAH.— El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón separó de su cargo a un empleado luego de que un vehículo oficial bajo su resguardo fuera utilizado sin autorización y participara en un accidente.

El SIMV informó que el vehículo fue sustraído sin el conocimiento del trabajador, identificado como Juan “N”, por una familiar suya, identificada como Estefanía Elizabeth “N”, de 20 años, quien habría hecho uso indebido de la unidad y provocado el choque contra un objeto fijo.

En el incidente resultó lesionada una persona que viajaba como acompañante. Al lugar acudieron elementos de la Policía Civil de Coahuila, así como personal de Cruz Roja, Tránsito y Peritos del Tribunal de Justicia Municipal.

La dependencia determinó la baja inmediata del trabajador, al considerar que no garantizó el resguardo adecuado del vehículo oficial, lo que derivó en una responsabilidad administrativa.

Asimismo, el SIMV indicó que colaborará con las autoridades en el proceso legal correspondiente, tanto por la sustracción de la unidad como por los daños ocasionados al patrimonio municipal.

El director del organismo, Víctor Navarro Arratia, señaló que se reforzarán los protocolos de control y resguardo del parque vehicular, con el fin de evitar que este tipo de situaciones se repitan.