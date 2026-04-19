IMPLAN Torreón refuerza vínculo con la Ibero para acercar información urbana

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Torreón
/ 19 abril 2026
    IMPLAN Torreón refuerza vínculo con la Ibero para acercar información urbana
    IMPLAN y Universidad Iberoamericana exploraron el uso de herramientas digitales para acercar información urbana a la comunidad CORTESÍA

Durante una reunión de trabajo, presentaron plataformas digitales que podrían implementarse en un centro comunitario para estudiantes y habitantes del sector

El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN) sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Universidad Iberoamericana, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el ámbito académico y la administración municipal.

Durante el encuentro, encabezado por el director del IMPLAN, Eduardo Terrazas Ramos, se presentó el funcionamiento de las plataformas digitales de información desarrolladas por el instituto, las cuales están disponibles para estudiantes y ciudadanía en general.

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Uno de los puntos centrales fue la posibilidad de implementar estas herramientas en el Centro Comunitario IBERO La Concha, con la intención de acercar información estratégica y de planeación urbana a habitantes de ese sector.

En la reunión participó Tomás del Bosque, del área de Vinculación de la universidad, quien conoció de primera mano el alcance de estas plataformas y su potencial uso en espacios comunitarios.

Estas acciones forman parte del convenio de colaboración vigente entre el IMPLAN Torreón y la Universidad Iberoamericana, dentro de una estrategia orientada a fortalecer la planeación participativa y el acceso a la información.

El instituto señaló que este tipo de acercamientos busca generar sinergias entre academia y gobierno, con impacto tanto en la formación de estudiantes como en el desarrollo urbano de la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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