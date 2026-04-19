IMPLAN Torreón refuerza vínculo con la Ibero para acercar información urbana

Durante el encuentro, encabezado por el director del IMPLAN, Eduardo Terrazas Ramos, se presentó el funcionamiento de las plataformas digitales de información desarrolladas por el instituto, las cuales están disponibles para estudiantes y ciudadanía en general.

El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN) sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Universidad Iberoamericana, con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el ámbito académico y la administración municipal.

Uno de los puntos centrales fue la posibilidad de implementar estas herramientas en el Centro Comunitario IBERO La Concha, con la intención de acercar información estratégica y de planeación urbana a habitantes de ese sector.

En la reunión participó Tomás del Bosque, del área de Vinculación de la universidad, quien conoció de primera mano el alcance de estas plataformas y su potencial uso en espacios comunitarios.

Estas acciones forman parte del convenio de colaboración vigente entre el IMPLAN Torreón y la Universidad Iberoamericana, dentro de una estrategia orientada a fortalecer la planeación participativa y el acceso a la información.

El instituto señaló que este tipo de acercamientos busca generar sinergias entre academia y gobierno, con impacto tanto en la formación de estudiantes como en el desarrollo urbano de la ciudad.