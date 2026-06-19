En Torreón, UTT y Canacintra fortalecen vínculo para impulsar estadías y formación profesional
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Los estudiantes podrán realizar prácticas en empresas afiliadas, con el objetivo de fortalecer su preparación y facilitar su incorporación al mercado laboral
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer la formación profesional y cerrar la brecha hacia el empleo formal, la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) formalizó un convenio de colaboración con empresas afiliadas a Canacintra, mediante el cual sus estudiantes podrán realizar estadías profesionales en escenarios operativos reales.
A través de este esquema, las y los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y perfeccionar competencias clave que fortalezcan su perfil profesional frente a las necesidades actuales de la industria.
Autoridades de ambas instituciones señalaron que este acuerdo refuerza el vínculo entre la academia y el sector empresarial, al generar beneficios tanto para los estudiantes, que adquieren experiencia práctica, como para las empresas, que incorporan talento en formación.
Asimismo, destacaron que las estadías permitirán a los jóvenes participar en proyectos y procesos estratégicos dentro de las compañías, obteniendo una experiencia integral que complemente su preparación universitaria con habilidades prácticas.
Con este convenio, la UTT y Canacintra refrendan su apuesta por el talento joven y fortalecen la sinergia entre educación y trabajo, con miras a impulsar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones y contribuir al crecimiento de la región.