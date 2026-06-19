En Torreón, UTT y Canacintra fortalecen vínculo para impulsar estadías y formación profesional

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    En Torreón, UTT y Canacintra fortalecen vínculo para impulsar estadías y formación profesional
    Representantes de la universidad y de Canacintra formalizaron un convenio de colaboración para ampliar las oportunidades de estadías profesionales y fortalecer la vinculación entre la educación superior y el sector productivo. SANDRA GÓMEZ

Los estudiantes podrán realizar prácticas en empresas afiliadas, con el objetivo de fortalecer su preparación y facilitar su incorporación al mercado laboral

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer la formación profesional y cerrar la brecha hacia el empleo formal, la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) formalizó un convenio de colaboración con empresas afiliadas a Canacintra, mediante el cual sus estudiantes podrán realizar estadías profesionales en escenarios operativos reales.

A través de este esquema, las y los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y perfeccionar competencias clave que fortalezcan su perfil profesional frente a las necesidades actuales de la industria.

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Autoridades de ambas instituciones señalaron que este acuerdo refuerza el vínculo entre la academia y el sector empresarial, al generar beneficios tanto para los estudiantes, que adquieren experiencia práctica, como para las empresas, que incorporan talento en formación.

Asimismo, destacaron que las estadías permitirán a los jóvenes participar en proyectos y procesos estratégicos dentro de las compañías, obteniendo una experiencia integral que complemente su preparación universitaria con habilidades prácticas.

Con este convenio, la UTT y Canacintra refrendan su apuesta por el talento joven y fortalecen la sinergia entre educación y trabajo, con miras a impulsar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones y contribuir al crecimiento de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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