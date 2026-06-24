Revelan que Israel está furioso con Trump por haber sido excluido de las conversaciones de paz entre EU e Irán

Shima Shine, exfuncionaria del Mossad e investigadora principal del INSS, declaró que era un error mantener a Israel al margen de la mesa de negociaciones, especialmente cuando el acuerdo depende de su actual lucha con Hezbolá en el sur del Líbano.

Muchos miembros de la derecha israelí están furiosos con el presidente Trump por la exclusión del Estado judío de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y por el destino de la guerra contra Hezbolá.

“¿Qué pensaba Estados Unidos al respecto? ¿Cómo se les ocurrió que podían, al mismo tiempo, hablar con Irán sobre el Líbano y obligar a Israel a detenerse, y luego lograr que israelíes y libaneses negociaran por separado cuando no formaban parte de las negociaciones con Irán?”, dijo Shine.

“Realmente creo que es un desastre total”, añadió.

Tras la publicación la semana pasada de los detalles del memorando de entendimiento, el periódico Israel Hayom, propiedad de Miriam Adelson, una de las mayores defensoras de Trump en favor de Israel, publicó un mordaz artículo de opinión en el que lo acusaba de traicionar al Estado judío.

“Podrías haber sido el mejor presidente de todos los tiempos, como afirmas ser, pero fracasaste”, escribió el periodista Danny Zaken, exigiendo que el presidente ignore al vicepresidente JD Vance y al enviado especial Steve Witkfoff mientras negocian con Irán.

“A menos que cambie de rumbo en contra del consejo de su vicepresidente y enviado, será recordado para siempre como el presidente que provocó la humillación de la gran América y dañó gravemente su poder estratégico y su posición de liderazgo en el mundo”, añadió Zaken.

El brutal artículo de opinión se hizo eco de las críticas surgidas en Israel en los últimos días, con legisladores que exigen que Israel tenga un asiento en la mesa de negociaciones y medios de comunicación que muestran un apoyo cada vez menor a Trump.

Yinon Magal, la estrella de derecha del Canal 14 de Noticias, llegó incluso a llamar a Trump “perdedor” y a Vance “escoria” en el programa X por las negociaciones.

Magal también atacó a Witkoff y Kushner por traicionar a “sus hermanos en Israel”.

Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, también criticó duramente el martes las conversaciones en torno al Líbano, calificándolas de “desastre total”.

Una encuesta reciente realizada por el Canal 12 de la televisión israelí reveló que el 71% de los encuestados sentía que ya no podía confiar en que la administración Trump protegiera a Israel según los términos del acuerdo.

El hecho de que Líbano sea el primer tema del acuerdo de 14 puntos también le da a Irán margen de maniobra para negarse a discutir asuntos más pertinentes, como su programa nuclear, hasta que se resuelva esa etapa del conflicto, señaló Kelly Campa, jefa del equipo de Oriente Medio del Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios.

“Lo que se necesita son conversaciones integrales que reúnan a Estados Unidos, Irán, Israel, Hezbolá y Líbano; de lo contrario, no se logrará nada”, dijo Campa.

“Ya hemos visto cuatro o cinco altos el fuego en el Líbano, y es muy dudoso que Hezbolá respete un acuerdo a largo plazo mientras continúe la ocupación israelí”, añadió.