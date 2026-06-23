Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años

Con el objetivo de acercar el futbol americano a niños y adolescentes de Saltillo y compartir los valores que este deporte le ha dejado a lo largo de su trayectoria, el quarterback profesional saltillense Erik Niño anunció la segunda edición del Football Camp Saltillo, una clínica gratuita dirigida a jóvenes de entre 8 y 16 años. La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio, a partir de las 9:00 horas, en el campo Yaqui Heredia, donde los participantes podrán aprender fundamentos del deporte, desarrollar habilidades y convivir con jugadores con experiencia.

Hace un año, la primera edición reunió a más de 200 niños y adolescentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión que rodea al futbol americano. Ahora, los organizadores buscan repetir esa experiencia y continuar impulsando el crecimiento de este deporte en la región. Erik Niño, mariscal de campo de Dinos de Saltillo, señaló que uno de los propósitos del campamento es transmitir a las nuevas generaciones las enseñanzas que el futbol americano le ha brindado dentro y fuera del emparrillado.

“Creo firmemente que el deporte puede cambiar vidas, crear amistades y enseñar valores que duran para siempre. Por eso queremos abrir nuevamente las puertas para que más niños aprendan, se diviertan y vivan la experiencia del futbol americano”, expresó. La actividad será completamente gratuita y estará abierta a todos los interesados dentro del rango de edad establecido. Además de los ejercicios y dinámicas programadas, el campamento contará con la participación del quarterback Pedro Ruiz, quien acudirá como invitado especial para compartir su experiencia con los asistentes. Los organizadores esperan superar la asistencia registrada en la edición anterior y consolidar el Football Camp Saltillo como un espacio de formación y convivencia para las nuevas generaciones, aprovechando el crecimiento que ha tenido el futbol americano en Coahuila y el ejemplo de jugadores locales que han llegado al ámbito profesional. La cita será el sábado 27 de junio en el campo Yaqui Heredia. El registro y las actividades no tendrán costo, con la intención de que más niños y jóvenes tengan la oportunidad de acercarse al emparrillado y descubrir todo lo que este deporte puede aportarles.

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