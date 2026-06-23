Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años
    Pedro Ruiz será uno de los invitados especiales en la jornada dedicada al desarrollo del futbol americano. FOTO: IG/ERICK NIÑO

El quarterback profesional Erick Miño realizará la segunda edición del Football Camp Saltillo el próximo 27 de junio en el campo Yaqui Heredia

Con el objetivo de acercar el futbol americano a niños y adolescentes de Saltillo y compartir los valores que este deporte le ha dejado a lo largo de su trayectoria, el quarterback profesional saltillense Erik Niño anunció la segunda edición del Football Camp Saltillo, una clínica gratuita dirigida a jóvenes de entre 8 y 16 años.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio, a partir de las 9:00 horas, en el campo Yaqui Heredia, donde los participantes podrán aprender fundamentos del deporte, desarrollar habilidades y convivir con jugadores con experiencia.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/didier-deschamps-deja-a-la-seleccion-de-francia-en-el-mundial-2026-tras-la-muerte-de-su-madre-FE21618850

Hace un año, la primera edición reunió a más de 200 niños y adolescentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión que rodea al futbol americano. Ahora, los organizadores buscan repetir esa experiencia y continuar impulsando el crecimiento de este deporte en la región.

Erik Niño, mariscal de campo de Dinos de Saltillo, señaló que uno de los propósitos del campamento es transmitir a las nuevas generaciones las enseñanzas que el futbol americano le ha brindado dentro y fuera del emparrillado.

“Creo firmemente que el deporte puede cambiar vidas, crear amistades y enseñar valores que duran para siempre. Por eso queremos abrir nuevamente las puertas para que más niños aprendan, se diviertan y vivan la experiencia del futbol americano”, expresó.

La actividad será completamente gratuita y estará abierta a todos los interesados dentro del rango de edad establecido. Además de los ejercicios y dinámicas programadas, el campamento contará con la participación del quarterback Pedro Ruiz, quien acudirá como invitado especial para compartir su experiencia con los asistentes.

Los organizadores esperan superar la asistencia registrada en la edición anterior y consolidar el Football Camp Saltillo como un espacio de formación y convivencia para las nuevas generaciones, aprovechando el crecimiento que ha tenido el futbol americano en Coahuila y el ejemplo de jugadores locales que han llegado al ámbito profesional.

La cita será el sábado 27 de junio en el campo Yaqui Heredia. El registro y las actividades no tendrán costo, con la intención de que más niños y jóvenes tengan la oportunidad de acercarse al emparrillado y descubrir todo lo que este deporte puede aportarles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AFAIS
Dinos de Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Presidenta oportunista

Presidenta oportunista
true

Sheinbaum se está quedando sola

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras.

’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video.

Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
Aunque no habrá bloqueo total inmediato, las instituciones financieras advierten limitaciones en funciones clave si los usuarios no completan el proceso antes del 30 de junio.

Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?
México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?
Joya. La canción forma parte de la producción ‘Iconos de la Banda’ de la agrupación para reinterpretar canciones exitosas en español.

¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
México buscará cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A